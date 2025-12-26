Logo SportMediaset

Calcio

Ok della giunta a transazione da 4,9 milioni col Palermo per lo stadio

26 Dic 2025 - 22:24

Su proposta dell'assessore al Patrimonio Brigida Alaimo, la giunta comunale ha deliberato l'autorizzazione alla stipula di un contratto di transazione tra il Comune e la società di calcio del Palermo, per un importo di 4,9 milioni di euro. L'accordo consente di coprire integralmente le spese sostenute dalla società per la manutenzione straordinaria dello stadio Renzo Barbera, chiudendo ogni pretesa economica e qualsiasi contenzioso relativo ai lavori eseguiti. La transazione tiene conto delle valutazioni espresse dalla Commissione tecnica di valutazione dell'Area del patrimonio. "Con questo atto - dice il sindaco Roberto Lagalla - l'amministrazione dimostra di essersi rimessa pienamente in campo sullo stadio Barbera, affrontando con responsabilità questioni rimaste irrisolte per troppo tempo e tornando a impiegare risorse economiche sullo stadio. La transazione è un passaggio importante che rafforza il rapporto con il Palermo Fc e ci consente di guardare avanti, programmando interventi di manutenzione e ammodernamento per rendere lo stadio sempre più sicuro, funzionale e accogliente". "La delibera approvata - sottolinea l'assessora Alaimo - è il frutto di un lavoro puntuale e trasparente che ha tenuto insieme la tutela dell'interesse pubblico e il riconoscimento degli interventi effettivamente eseguiti dalla società. Questa transazione chiude una fase complessa e apre una stagione di collaborazione sinergica e proficua con il Palermo, nella prospettiva di investire con continuità sulla manutenzione e sull'ammodernamento del Barbera, un bene strategico per lo sport e per l'immagine di Palermo".

