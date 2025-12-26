Logo SportMediaset

VERSO MILAN-VERONA

Il Milan riallunga la rosa: Allegri recupera tutti, ma ha l'incognita Gabbia

Fofana e Leao disponibili per il Verona, tolto Gimenez la squadra è al completo: per il centrale si decide tra oggi e domani

di Alessandro Franchetti
26 Dic 2025 - 11:02
Messico e una nuvola nel Santo Stefano del Milan. Reduce dalla deludente trasferta di Riad per la Supercoppa, Massimiliano Allegri si ritrova all'improvviso con la rosa quasi al completo per l'impegno di campionato contro il Verona. L'assente certo, per tornare all'inizio, è Santi Gimenez, atteso da un lungo stop dopo l'intervento alla caviglia. La nuvola, intesa come preoccupazione che aleggia sul cielo di Milanello, è Mattia Gabbia. Le condizioni del difensore azzurro saranno valutate tra oggi e domani e il suo impiego resta quindi in dubbio anche perché, ovviamente, nessuno ha intenzione di forzarne il rientro rischiando una ricaduta dopo l'infortunio (trauma in iperestensione del ginocchio sinistro) accusato contro il Sassuolo. In caso di forfait, sarà data un'altra occasione a Koni De Winter, apparso per la verità in enorme difficoltà nel ruolo di centrale contro Hojlund e il Napoli. 

La buona notizia riguarda però l'attacco, dove al fianco di Pulisic tornerà titolare Rafa Leao, con Nkunku pronto in panchina. Il portoghese, fuori dalla sfida contro il Torino, ha smaltito l'infortunio ed è pronto per l'assalto al Verona, una delle sue vittime preferite (3 gol e 4 assist all'attivo). In mezzo al campo, con Modric e Rabiot, partirà dall'inizio Fofana, equilibratore per eccellenza della fase difensiva milanista insieme a Saelemaekers, giocatore cui, non a caso, Allegri non rinuncia mai. La vera novità rispetto agli ultimi tempi è però l'abbondanza, si fa per dire, in panchina, dove oltre a Nkunku saranno pronti a subentrare Estupinan (il titolare sarà Bartesaghi) e Loftus-Cheek, Jashari e Ricci, tutta gente in grado di cambiare la partita in corso. Quella contro il Verona, in ogni caso, sarà l'ultima gara con l'emergenza attacco. Dal 2 gennaio, per la trasferta di Cagliari, Allegri potrà contare anche su Niclas Fullkrug, anche se la condizione del tedesco, sarà valutata solo in questi giorni. 

