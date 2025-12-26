Il Milan riallunga la rosa: Allegri recupera tutti, ma ha l'incognita Gabbia

La buona notizia riguarda però l'attacco, dove al fianco di Pulisic tornerà titolare Rafa Leao, con Nkunku pronto in panchina. Il portoghese, fuori dalla sfida contro il Torino, ha smaltito l'infortunio ed è pronto per l'assalto al Verona, una delle sue vittime preferite (3 gol e 4 assist all'attivo). In mezzo al campo, con Modric e Rabiot, partirà dall'inizio Fofana, equilibratore per eccellenza della fase difensiva milanista insieme a Saelemaekers, giocatore cui, non a caso, Allegri non rinuncia mai. La vera novità rispetto agli ultimi tempi è però l'abbondanza, si fa per dire, in panchina, dove oltre a Nkunku saranno pronti a subentrare Estupinan (il titolare sarà Bartesaghi) e Loftus-Cheek, Jashari e Ricci, tutta gente in grado di cambiare la partita in corso. Quella contro il Verona, in ogni caso, sarà l'ultima gara con l'emergenza attacco. Dal 2 gennaio, per la trasferta di Cagliari, Allegri potrà contare anche su Niclas Fullkrug, anche se la condizione del tedesco, sarà valutata solo in questi giorni.