Serie A, Parma-Milan 2-2: Saelemaekers e Leao illudono, Bernabé e Delprato riacciuffano i rossoneri

Nell'anticipo dell'undicesima giornata di Serie A il Milan subisce la rimonta del Parma pareggiando 2-2 in casa degli emiliani. Al Tardini, dopo un avvio aggressivo dei Ducali, sono i rossoneri a prendere in mano il pallino del gioco rendendosi pericolosi prima con Pavlovic e poi con Nkunku. Ma è al 12', sugli sviluppi di una ripartenza ben gestita da Leao, che il Diavolo passa con Saelemaekers che col sinistro dalla distanza sorprende Suzuki. Dai piedi del belga pochi minuti dopo nasce anche l'azione che porta al fallo in area di rigore di Ndiaye, con Di Bello che indica il dischetto sul quale si presenta Leao che al 25' fa 0-2. Rossoneri che non si accontentano e cercano la via del tris prima dell'intervallo, con Suzuki chiamato agli straordinari sulla conclusione di prima di Nkunku. Ma in pieno recupero è una magia di Bernabé (45'+2') a regalare il gol agli emiliani per accorciare le distanze, con un sinistro a girare telecomandato su cui nulla può Maignan.