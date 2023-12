Milan, Bennacer: "Siamo in ritardo ma allo scudetto ci crediamo"

Contro il Frosinone è finito il calvario ed è tornato in campo sei mesi dopo l'infortunio al ginocchio. Ora Ismael Bennacer vuole aiutare il suo Milan a recuperare i punti lasciati per strada: "Sono stati giorni molti difficili, ho lavorato tantissimo per tornare - ha detto il centrocampista algerino in un'intervista a Sportmediaset - Ho gestito bene il tempo e sono molto orgoglioso di questo. Non sono ancora al 100% ma manca poco. Siamo molto concentrati sulla stagione, siamo un po' in ritardo ma allo scudetto ci crediamo ancora. Milan a vita? Perché no...".