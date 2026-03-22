Milan, davanti serve una rivoluzione: Leao il sacrificio per finanziarla?

La scarsa vena realizzativa degli attaccanti è stata un problema per Max nel corso della stagione: soprattutto contro le piccole, spesso chiuse a riccio, il Diavolo ha sentito la mancanza di un vero e proprio bomber da area di rigore. Nemmeno l'arrivo di Niclas Füllkrug nel mercato di gennaio, chiamato a sostituire l'infortunato Gimenez, ancora fermo a 0 gol in campionato, ha risolto il problema: il tedesco dopo un impatto con la Serie A promettente, con tanto di gol vittoria a San Siro contro il Lecce, si è un po' perso. Un suo riscatto, anche se a cifre contenute (5 milioni di euro) sembra improbabile. Un destino che lo lega a un altro compagno di reparto: Christopher Nkunku. Il francese è arrivato in estate per 40 milioni dal Chelsea con un curriculum importante. Dopo qualche mese di assestamento sembrava essere in crescita con 4 gol in tre partite (senza considerare due nel mezzo saltate per infortunio): doppietta la Verona, seguita dai gol con Fiorentina e Como. Era il 15 gennaio. Da quel momento Christo si è arenato: soltanto 1 gol e 1 assist nei successivi due mesi. A gennaio il Besiktas si era fatto avanti senza però riuscire a conbvincere il ragazzo, a giugno la riposta dell'ex Chelsea potrebbe essere diversa.