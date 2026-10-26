Milan, Cardinale promuove Amorim e la squadra: "Grande resilienza dopo Bournemouth"

Gerry Cardinale non ha dubbi: il Milan visto a Udine è ampiamente promosso. Lo ha detto direttamente il proprietario del club rossonero, uscendo dal Bluenergy Stadium dopo la vittoria per 2-0: "La squadra continua a migliorare e ha mostrato grande resilienza dopo la deludente partita in Europa. Abbiamo mantenuto alta l'intensità per tutta la gara; il possesso palla e l'aggressività nel recuperare il pallone dopo averlo perso sono stati aspetti molto positivi", le parole a Sky Sport.