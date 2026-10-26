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Milan, Cardinale promuove Amorim e la squadra: "Grande resilienza dopo Bournemouth"

Il proprietario del club rossonero presente al Bluenergy Stadium: "Ci sarò anche contro Bologna e Inter. Ruben ha gestito bene rotazioni e sostituzioni"

26 Ott 2026 - 08:25
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Gerry Cardinale non ha dubbi: il Milan visto a Udine è ampiamente promosso. Lo ha detto direttamente il proprietario del club rossonero, uscendo dal Bluenergy Stadium dopo la vittoria per 2-0: "La squadra continua a migliorare e ha mostrato grande resilienza dopo la deludente partita in Europa. Abbiamo mantenuto alta l'intensità per tutta la gara; il possesso palla e l'aggressività nel recuperare il pallone dopo averlo perso sono stati aspetti molto positivi", le parole a Sky Sport.

Cardinale ha poi aggiunto i complimenti all'allenatore Ruben Amorim: "Ruben ha gestito bene le rotazioni e le sostituzioni. Tutto ciò ci pone in una buona condizione in vista della partita di mercoledì in casa", con riferimento alla sfida contro il Bologna a San Siro. Ai microfoni di Telelombardia, infatti, mentre lasciava lo stadio Cardinale ha confermato che sarà a supporto della squadra per le prossime due gare: "Sono molto contento. Ci vediamo mercoledì. Se resto a Milano tutta la settimana? Sì, resto tutta la settimana per Bologna e Inter".

Non solo campo. Nei prossimi giorni, a Milano, Cardinale sarà impegnato anche con l'assemblea dei soci del Milan e con la presentazione del nuovo stadio. In quest'ultimo caso, un primo contatto con la dirigenza nerazzurra prima del derby di sabato. 

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