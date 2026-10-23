Maignan, rosso con record: dalle parole ai compagni ai dubbi sul penalty

Nel post-partita Amorim è tornato brevemente sull'episodio senza scatenare grandi polemiche: "Mike è stato spinto nettamente, i giocatori più esperti non possono commettere questi errori". Ma se sul rosso non ci sono dubbi, diverso è il discorso sul rigore: come evidenziano le immagini, il francese ha le mani sulla faccia di Adams ancor prima che la palla sia in gioco (lo si vede nello scatto sotto). Da regolamento quindi, non è ritenere corretta l'assegna del penalty. Non la pensa così il Var che, che dopo aver rivisto integralmente l'azione ha confermato la decisione presa in campo dell'arbitro greco Vassilis Fotias.