Maignan, rosso con record: dalle parole ai compagni ai dubbi sul penalty

Maignan, mani in faccia all'avversario su corner: rosso diretto contro il Bournemouth
© Da video
© Da video
Nella notte buia del Milan a Bournemouth c'è tanto di Mike Maignan. Il gesto del portiere che è costato il rosso ha complicato una partita già messa in salita: il francese è il primo portiere rossonero a ricevere un'espulsione diretta nelle principali competizioni europee. E per lui è la prima in carriera in Europa, la seconda in rossonero dopo quella in un Genoa-Milan del 7 ottobre 2023 (in porta ci finì Giroud).
L'ex Lille non si è scusato con i tifosi sui social ma ha riconosciuto l'errore con i compagni, come rivela La Gazzetta dello Sport. Si è trattato di una scelta di gioco sbagliata: dopo aver atteso i compagni al fischio finale e parlato brevemente con loro, Maignan ha lasciato l'impianto con tanto di cappuccio e a testa bassa.
Nel post-partita Amorim è tornato brevemente sull'episodio senza scatenare grandi polemiche: "Mike è stato spinto nettamente, i giocatori più esperti non possono commettere questi errori". Ma se sul rosso non ci sono dubbi, diverso è il discorso sul rigore: come evidenziano le immagini, il francese ha le mani sulla faccia di Adams ancor prima che la palla sia in gioco (lo si vede nello scatto sotto). Da regolamento quindi, non è ritenere corretta l'assegna del penalty. Non la pensa così il Var che, che dopo aver rivisto integralmente l'azione ha confermato la decisione presa in campo dell'arbitro greco Vassilis Fotias.
© Da video
© Da video