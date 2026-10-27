Il Napoli vuole riavere Allegri già con la Juve: la strategia del club

Il Napoli è letteralmente furioso per le due giornate di squalifica inflitte dal Giudice Sportivo nei confronti di Max Allegri per quanto accaduto nel corso di Napoli-Roma lo scorso sabato. Gli azzurri hanno annunciato che faranno ricorso e, calendario alla mano, i tempi sono strettissimi: l'obiettivo del club campano è quella di dimezzare la squalifica per avere Allegri in panchina in occasione di Juve-Napoli, match in programma domenica sera all'Allianz Stadium. I legali azzurri, scrive Il Mattino, punteranno sulla buona condotta dell'allenatore fino all'episodio incriminato.