Pallone d'Oro 2026, Kane batte Mbappé per un soffio: i retroscena. E Rodri 'penalizza' Yamal

Appena 41 voti hanno separato Harry Kane e Kylian Mbappé, rispettivamente primo e secondo classificato nel Pallone d'Oro 2026. Lo ha il caporedattore di France Football, l'organizzazione che cura la cerimonia. "la differenza è stata davvero minima. Il distacco in punti tra Kane e Mbappé è inferiore a quello tra Rodri e Vinicius nel 2024 - ha spiegato Vincent Garcia a L'Equipe TV -. Analizzando i voti, n Rodri e Lamine Yamal. Rodri ha sottratto voti a Yamal. C'è stata una certa dispersione di voti tra i giocatori spagnoli".