Pallone d'Oro, il principe William 'incorona' Kane: "Capitano eccezionale"

Il principe William si è unito al coro di felicitazioni che hanno raggiunto Harry Kane per la vittoria del Pallone d'Oro, definendo l'attaccante del Bayern - ed ex giocatore del Tottenham - un "capitano eccezionale" e un "calciatore straordinario". Il ct dell'Inghilterra, il tedesco Thomas Tuchel, si è detto "entusiasta" per la vittoria di Kane, definendo il suo successo un "grande onore". Il capitano dei "Tre Leoni" è diventato il primo giocatore del Bayern a vincere il Pallone d'Oro dai tempi di Karl-Heinz Rummenigge, nel 1981. Kylian Mbappé, attaccante del Real Madrid e della nazionale francese, si è classificato secondo, mentre Lamine Yamal, talento del Barcellona e della Spagna, ha completato il podio dei premi assegnati ieri sera a Londra.