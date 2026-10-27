Calcio a 5 e disabilità, parte la Lega Nazionale Sport Inclusivo Snam: un campionato di nove mesi

«Con la Lega Nazionale Sport Inclusivo Snam – ha spiegato il presidente Andrea Montemurro – abbiamo voluto compiere un passo ulteriore rispetto alle tradizionali manifestazioni dedicate alla disabilità. Organizzare un evento inclusivo è importante, ma costruire un campionato che accompagni gli atleti da ottobre a giugno significa dare continuità a un diritto fondamentale: quello di praticare sport e sentirsi parte di una comunità. Il nostro obiettivo è fare in modo che l’inclusione non rappresenti un momento straordinario, ma diventi una componente naturale e quotidiana dell’attività sportiva. Desidero ringraziare Snam per aver creduto in questo progetto e per il sostegno che ci permette di sviluppare questa importante iniziativa».