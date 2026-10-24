Pioli: "Alla Fiorentina fu colpa mia, ma non sono bollito. Voglio allenare in Serie A e fino a 70 anni"

Ovviamente si parla anche della lunga esperienza al Milan: "Dello scudetto col Milan mi resta tanto. È stata l'apoteosi del nostro percorso, mi ha lasciato rapporti bellissimi coi giocatori. Emozioni, gratificazioni, ma anche alti e bassi, quello di Milanello è un ambiente veramente particolare. Il sostegno di Massara e Maldini è stato fondamentale". Mentre tra i giocatori, per il tricolore del 2022 fu decisivo Zlatan Ibrahimovic: ""C'è lo Zlatan pubblico, il personaggio, e quello dello spogliatoio. Aveva un'intelligenza a livello calcistico sopra la media. Quando arrivò, si presentò a Milanello alle 7 di sera, eravamo io e lui e aveva male a un ginocchio, come sempre. Ci vedemmo nel mio ufficio, mi guardò negli occhi e disse 'Tu allenatore, io giocatore, io rispetto te, tu parla chiaro con me e io sarò sempre dalla tua parte'. Così è stato. Una sola volta abbiamo avuto un diverbio, colpa mia, che non gli avevo parlato. Ha alzato Il livello dell'allenamento, dell'attenzione, ha dato una mentalità. Il lavoro di un allenatore è facilitato dalla presenza di giocatori così, lui e Kjaer furono decisivi per poter puntare al titolo".