Milan, altra tegola: Bonaventura deve operarsi

15/11/2018

Altra brutta notizia per il Milan e per Gattuso: Jack Bonaventura dovrà operarsi per risolvere il problema al ginocchio sinistro. La terapia conservativa dello staff medico rossonero dopo il derby non ha portato i risultati sperati e il dolore è rimasto. Così andare sotto i ferri è rimasta l'unica via percorribile, decisione presa in accordo tra società e giocatore. Operazione che allunga di molto i tempi di recupero: il centrocampista dovrà stare fermo dai 4 ai 5 mesi.



L'intervento chirurgico avverrà nei prossimi giorni e il giocatore non potrà tornare in campo prima di marzo-aprile. Stagione praticamente compromessa con Gattuso che, in caso di nessuna complicazione, potrà averlo a disposizione solo per le ultime partite di campionato. A gennaio Leonardo e Maldini dovranno intervenire sul mercato anche in quel ruolo.