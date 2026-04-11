Milan, Allegri: "Champions a rischio, il cambio di modulo non c'entra"

Inevitabile parlare dei fischi di San Siro: "Fa parte del calcio, quando vinci sei bravo e quando non vinci non lo sei. Oggi è giusto che i tifosi ci abbiano fischiato, anche se la squadra si è impegnata. Ora dobbiamo lavorare per preparare bene la partita di Verona, questa sconfitta deve rappresentare l'opportunità di fare meglio nella prossima. Ci siamo consegnati all'avversario, con questa fretta di fare risultato. Se la squadra può avere avuto un calo mentale dopo aver capito che il sogno scudetto era finito? Quando sei in cima e perdi può esserci un rilassamento, ma la squadra deve reagire perché questa sconfitta ci fa capire che il piazzamento in Champions è a rischio. Leao? Nel primo tempo ha avuto due occasioni importanti da centravanti, quando gli spazi sono stretti diventa difficile saltare l'uomo. Ma non è questione di Rafa o no, bisogna fare cose diverse nella fase offensiva".