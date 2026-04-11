Leao da 5 esce tra i fischi, De Winter non si trova nella difesa e quattro mentre si salvano Pavlovic e Pulisic

Leao 5 - L'eterno dilemma è se possa fare il centravanti o meno. La risposta stavolta è "no". Entra poco in area e quando Pulisic gli mette una palla deliziosa, ci va in acrobazia con il piede sbagliato. L'ultimo spicchio del primo tempo è paradigmatico di questa situazione: prima un bel tuffo di testa e palla alta, poi un pallone sanguinoso perso che lancia la ripartenza avversaria. Nel conto negativo anche un cartellino giallo per un applauso all'arbitro. Dopo l'intervallo si sposta a sinistra e il suo apporto cresce un pochino, ma senza arrivare alla sufficienza. Esce salutato dai fischi.