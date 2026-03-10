De Bruyne, fisico al top: 11% di massa grassa per il ritorno al Napoli

Kevin De Bruyne stupisce tutti: 11% di massa grassa e silhouette perfetta per il gran finale di stagione con il Napoli

10 Mar 2026 - 10:05

Il ritorno di Kevin De Bruyne al centro del progetto Napoli non è solo una questione di classe, ma anche di lavoro fisico. A 34 anni, il belga si è ripresentato in campo più asciutto e affilato di quanto non fosse a inizio stagione, esibendo una silhouette invidiabile: i test atletici certificano un invidiabile 11% di massa grassa, un dato che racconta la dedizione maniacale nel recupero dopo i quattro mesi di stop. Questo "peso forma" ideale è il carburante per l'ultimo grande sogno di KDB: trascinare il Napoli in Champions League per poi volare negli Stati Uniti e disputare il suo quarto Mondiale con il Belgio. Lo scrive il Corriere dello Sport.

Ultimi video

02:22
SRV RULLO ARBITRI POST DERBY: AIA ASSOLVE DOVERI 9/3 (MUSICATO) SRV

Milan-Inter, moviola infinita: l'AIA promuove Doveri, tutto giusto

03:06
Lazio-Sassuolo 2-1: gli highlights

Lazio-Sassuolo 2-1: gli highlights

00:57
SRV RULLO SUPERMOVIOLA LAZIO-SASSUOLO 9/3 SRV

La Supermoviola di Lazio-Sassuolo: Maldini protesta, ma Arena non sbaglia

03:18
SRV RULLO INTER-MILAN, LA VOLATA SCUDETTO 9/3 (MUSICATO)

Inter-Milan, 10 giornate scudetto: calendario, sogni e paure

02:15
SRV RULLO ATALANTA VIGILIA BAYERN MONACO 9/3 SRV

Atalanta, contro il Bayern con un sogno: "Tutto è possibile"

00:49
DICH BISSECK "AMICO DEI BAMBINI" PER SITO 9/3 DICH

Bisseck rilancia la sfida: "Firmo per perdere i derby ma vincere lo scudetto"

01:34
DICH BARTESAGHI "AMICO DEI BAMBINI" PER SITO 9/3 DICH

Bartesaghi, carica da derby: "Scudetto? Sognare è gratis…"

00:49
DICH PASALIC PRE BAYERN SU CORAGGIO PER SITO 9/3 DICH

Pasalic chiede coraggio, poi tra sogna: "Un altro mio gol non sarebbe male..."

00:36
DICH PALLADINO PRE BAYERN SU TIFOSI PER SITO 9/3 DICH

Palladino sfida il Bayern, appello ai tifosi: "Loro sono la nostra arma in più"

00:39
DICH PALLADINO PRE BAYERN SU NOTTE DA SOGNO PER SITO 9/3 DICH

Palladino lancia l'Atalanta: "Serata storica, da sogno: godiamocela fino in fondo!"

00:54
DICH KOMPANY SU ATALANTA PER SITO 9/3 DICH

Kompany: "Atalanta molto forte, dovremo dare il massimo"

02:17
DICH PELLEGRINO "AMICO DEI BAMBINI" PER SITO 9/3 DICH

Pellegrino, tentazione Milan: "Ora sto bene al Parma, ma un giorno…"

02:01
SRV RULLO INTER NUMERI E INVOLUZIONE POST DERBY 9/3 SRV

Inter, numeri e involuzione: Chivu ha problemi da risolvere

01:39
SRV ok RULLO MILAN: ESTUPINAN DA ZERO A MITO 09/03 (RIDOPPIATO) SRV

Milan, Estupinan eroe e sorpresa: colpo, flop e rinascita

01:56
RULLO MILAN OK

Milan, Allegri ha cambiato la storia: idee, scelte e segreti

02:22
SRV RULLO ARBITRI POST DERBY: AIA ASSOLVE DOVERI 9/3 (MUSICATO) SRV

Milan-Inter, moviola infinita: l'AIA promuove Doveri, tutto giusto

I più visti di Calcio

DICH SPALLETTI POST PISA DICH

Spalletti: "Lotta Champions? Mantenere questa determinazione"

DICH SPALLETTI SU CONTRATTO DICH

Spalletti sul contratto: "Ne abbiamo parlato... vado ad abitare nel condominio di Comolli"

DICH PALLADINO PRE BAYERN SU NOTTE DA SOGNO PER SITO 9/3 DICH

Palladino lancia l'Atalanta: "Serata storica, da sogno: godiamocela fino in fondo!"

"Traditore 50 volte", "Piccolo uomo": Mourinho, espulsione e show contro il Porto

MCH CARDINALE A MILANELLO PRE DERBY MCH

Cardinale a Milanello con vista sul derby

Milan-Inter 1-0: gli highlights

Milan-Inter 1-0: gli highlights

Calcio ora per ora
Vedi tutti
10:13
Niente visti Usa, squadra giamaicana con rosa ridotta contro Los Angeles
10:05
De Bruyne, fisico al top: 11% di massa grassa per il ritorno al Napoli
09:05
Torino, la contestazione degenera: minacce shock a Urbano Cairo
08:30
Inter, la posizione del club sul mani di Ricci nel derby
23:44
Lazio, Sarri tra presente e futuro: "Vittoria di cuore tra difficoltà enormi. A fine stagione parlerò con la società"