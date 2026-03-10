De Bruyne, fisico al top: 11% di massa grassa per il ritorno al Napoli

Il ritorno di Kevin De Bruyne al centro del progetto Napoli non è solo una questione di classe, ma anche di lavoro fisico. A 34 anni, il belga si è ripresentato in campo più asciutto e affilato di quanto non fosse a inizio stagione, esibendo una silhouette invidiabile: i test atletici certificano un invidiabile 11% di massa grassa, un dato che racconta la dedizione maniacale nel recupero dopo i quattro mesi di stop. Questo "peso forma" ideale è il carburante per l'ultimo grande sogno di KDB: trascinare il Napoli in Champions League per poi volare negli Stati Uniti e disputare il suo quarto Mondiale con il Belgio. Lo scrive il Corriere dello Sport.