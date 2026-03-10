Niente visti Usa, squadra giamaicana con rosa ridotta contro Los Angeles

10 Mar 2026 - 10:13

Stop all'ingresso negli Usa, si gioca con una squdara ridotta al minimo: e' un campanello di allarme in vista del Mondiale della prossima estate quello che e' capitato alla squadra giamaicana del Mount Pleasant, che ha viaggiato verso Los Angeles con una rosa ridotta al minimo per problemi di visto di dieci suoi giocatori, in vista degli ottavi di andata della Concacaf Champions League in programma domani contro i LA Galaxy. La squadra giamaicana ha nella sua rosa sette giocatori haitiani, e sono loro con altri tre a esser rimasti bloccati in Giamaica. Il governo degli Stati Uniti, che ha adottato una politica restrittiva in materia di immigrazione, ha congelato le procedure di visto a gennaio per 75 paesi, tra cui Haiti. Il Mount Pleasant ha avuto difficolta' a fissare appuntamenti con l'ambasciata statunitense a Kingston, e la squadra e' stata cosi' costretta a partire con soli 18 gicatori, di cui cinque presi dalle giovanili. "Non vogliamo solo presentarci per la partita, vogliamo essere competitivi, e ci viene impedito", la denuncia del direttore sportivo Paul Christie. Le domande di visto sono congelate negli Stati Uniti per quattro paesi le cui squadre nazionali si sono qualificate per la Coppa del Mondo: Haiti, Costa d'Avorio, Senegal e Iran. 

