SERIE A

Milan, ecco come Allegri ha costruito la miglior difesa del campionato

Sembrava assurdo non prendere un centrale a gennaio, invece l'allenatore rossonero ha inventato un sistema perfetto e sarà l'unico a finire il campionato senza subire gol dall'Inter

di Enzo Palladini
09 Mar 2026 - 17:10
videovideo

A metà marzo, il mese che secondo lui “decide tutta una stagione”, Max Allegri si ritrova a guidare una squadra in grande crescita ma soprattutto ha la migliore difesa del campionato, che in Italia è stata sempre sinonimo di ottime posizioni in classifica. I 20 gol subiti in 28 partite di campionato non sono un record assoluto, ma c’è un dato ancora più significativo: il Milan sarà l’unica squadra a chiudere la stagione senza aver subito un gol dall’Inter, che ha nettamente l’attacco più forte. Una medaglia invisibile, ma con un senso preciso.

I motivi per cui si è arrivati a questa situazione sono stati evidenti nel derby, partita nella quale il Milan ha commesso un solo errore, sull’occasione sbagliata da Mkhitaryan: solamente in quei pochi secondi di incomprensione tra De Winter e Tomori la squadra rossonera ha rischiato di prendere un gol. Per il resto è stata praticamente perfetta nella fase difensiva. Mancava Matteo Gabbia, che in questi anni si è costruito un ruolo da leader difensivo, ma la funzione è stata svolta con profitto da De Winter, un giocatore in cui Allegri ha creduto più dei tifosi che storcevano il naso. Alla fine, ha avuto ragione lui, come ha avuto ragione su Pavlovic, che ha inanellato una serie di prestazioni di alto livello. Il serbo ha una caratteristica che nessun altro difensore rossonero ha: sa trasformare un recupero difensivo in una ripartenza prepotente. La sua progressione è complicata da fermare per una squadra avversaria che inevitabilmente gli deve concedere un’accelerazione nei primi 15-20 metri. Il gruppo dei difensori centrali è formato quindi da quattro titolari per tre posti, in base alle necessità. È capitato anche in emergenza di utilizzare Bartesaghi come terzo centrale. Il ragazzo ha il fisico per farlo ma deve imparare ancora qualche trucco del mestiere, poi potrebbe essere un’ulteriore alternativa. 

Leggi anche

Le pagelle di Piantanida: empanadas Estupinan, Pio e Bonny rievocano Taremi e Arnautovic

Certo questo dato sulla difesa rafforza l’etichetta di “risultatista” che aleggia da sempre intorno ad Allegri, ma il diretto interessato ha sempre mostrato indifferenza verso questo luogo comune. Ha accumulato trofei in bacheca e ingaggi di primissimo piano. Quindi ha ragione lui. Inoltre, non è certo un demerito essere molto bravi in qualcosa. Nella fattispecie, la cura della fase difensiva. Altro segnale importante del derby: l’Inter non è mai riuscita a crossare per Pio Esposito (osservazione di uno che di gol se ne intende come Bobo Vieri), lo straripante Dimarco è stato limitato dal sacrificio del preziosissimo Saelemaekers, mentre Estupinan ha evidenziato una volta di più i limiti del suo dirimpettaio Luis Henrique. Come è successo che l’esterno ecuadoriano sia stato così positivo dopo un periodo disastroso? Semplice: ha ascoltato le raccomandazioni del suo allenatore, il cui gesto di compiacimento, dopo il gol decisivo, valeva più di mille parole.

A gennaio, Allegri avrebbe preso volentieri un difensore in più. L’aveva chiesto come seconda voce nella lista della spesa, dopo il centravanti. I giocatori trattati sono stati diversi. Sé è parlato di Gila della Lazio, Muharemovic del Sassuolo, Circati del Parma, Joe Gomez (inseguito anche in estate e poi rimasto al Liverpool), Tiago Gabriel del Lecce, Axel Disasi del West Ham e Diogo Leite dell'Union Berlino. Nelle ultime 48 ore sono stati offerti i nomi più inverosimili. In quel mese, qualche profilo incontrava anche il gradimento di Allegri, ma le condizioni economiche erano improponibili. Altri sarebbero stati degli inutili appesantimenti del monte-ingaggi. Allegri ha abbozzato e si è rimesso a lavorare con quello che aveva (e ha). E siccome la materia la mastica parecchio, a metà marzo ha la migliore difesa del campionato.

E non solo, perché quella del Milan è la miglior difesa dei top cinque campionati europei davanti a Roma, Como e Lens (21), Inter, Arsenal e Psg (22), Real (23), Bayern (24) e Atletico (25).

DITE LA VOSTRA

Milan a -7: chi vincerà lo scudetto?

videovideo
Inter
videovideo
Milan
videovideo
Spareggio scudetto
Le vostre opinioni non hanno un valore statistico, si tratta di rilevazioni non basate su un campione elaborato scientificamente. Hanno l'unico scopo di permettere ai lettori di esprimere la propria opinione sui temi di attualità. Le percentuali non tengono conto dei valori decimali. In alcuni casi, quindi, la somma può risultare superiore a 100.
milan
allegri
difesa

Ultimi video

01:13
Bologna-Verona 1-2: gli highlights

Bologna-Verona 1-2: gli highlights

02:01
SRV RULLO INTER NUMERI E INVOLUZIONE POST DERBY 9/3 SRV

Inter, numeri e involuzione: Chivu ha problemi da risolvere

01:39
SRV ok RULLO MILAN: ESTUPINAN DA ZERO A MITO 09/03 (RIDOPPIATO) SRV

Milan, Estupinan eroe e sorpresa: colpo, flop e rinascita

01:56
RULLO MILAN OK

Milan, Allegri ha cambiato la storia: idee, scelte e segreti

02:22
SRV RULLO ARBITRI POST DERBY: AIA ASSOLVE DOVERI 9/3 (MUSICATO) SRV

Milan-Inter, moviola infinita: l'AIA promuove Doveri, tutto giusto

01:45
SRV JUVENTUS: RINASCITA BOGA ok ok

Juve, la rinascita di Boga: due gol e adesso può restare a Torino

01:39
Inter, i promossi e i bocciati del derby

Inter, i promossi e i bocciati del derby

01:28
Milan, i promossi e i bocciati del derby

Milan, i promossi e i bocciati del derby

01:57
Trevisani: "Corsa Champions, la Roma è la più in difficoltà"

Trevisani: "Corsa Champions, la Roma è la più in difficoltà"

02:00
Trevisani: "Il campionato non è chiuso"

Trevisani: "Il campionato non è chiuso"

02:08
Estupinian: "Gol più importante della mia carriera. Scudetto? Nulla ancora deciso"

Estupinian: "Gol più importante della mia carriera. Scudetto? Nulla ancora deciso"

02:15
Allegri: "Importante tornare a vincere in casa. Scudetto? Pensiamo ad arrivare a 70 punti il prima possibile"

Allegri: "Importante tornare a vincere in casa. Scudetto? Pensiamo ad arrivare a 70 punti il prima possibile"

01:11
Lecce-Cremonese 2-1: gli highlights

Lecce-Cremonese 2-1: gli highlights

01:11
Genoa-Roma 2-1: gli highlights

Genoa-Roma 2-1: gli highlights

01:10
Fiorentina-Parma 0-0: gli highlights

Fiorentina-Parma 0-0: gli highlights

01:13
Bologna-Verona 1-2: gli highlights

Bologna-Verona 1-2: gli highlights

I più visti di Milan

 Alessandro Bastoni

Il caso Bastoni aleggia anche sul derby: le parole di Chivu e il messaggio (indiretto) di Allegri

Milan-Inter: spettacolo in campo e sugli spalti FOTO

MCH CARDINALE A MILANELLO PRE DERBY MCH

Cardinale a Milanello con vista sul derby

DICH ALLEGRI 7/3 DICH

Allegri: "Il mio futuro? Sto bene qui. Leao fa bene a uscire di casa"

LIVE Milan-Inter, l'avvicinamento al derby: record di incassi per la A, Curva Sud rinuncia alla coreografia

Da Shevchenko a Zanetti, tutti i record del derby del Milano

Calcio ora per ora
Vedi tutti
16:46
Caos a Barcellona per la rivelazione di Xavi: "Messi aveva firmato per tornare, ma poi... "
16:37
Sara Gama nominata Cavaliere della Repubblica da Mattarella
16:03
Mondiali 2026, il ct dell'Iraq chiede il rinvio dei playoff: il motivo
15:08
Arbitra 17enne aggredita, dirigente: "Mi scuso ma non l'ho colpita"
14:08
Simonelli: "Derby spettacolo bellissimo, al lavoro per tanti nuovi stadi"