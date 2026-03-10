Inter, la posizione del club sul mani di Ricci nel derby

L'Inter decide di non contestare il fallo di mano di Ricci nel derby. La scelta societaria per blindare lo spogliatoio e puntare allo scudetto senza scuse.

10 Mar 2026 - 08:30

In casa Inter la convinzione sarebbe unanime: il tocco di mano di Ricci nell'area di rigore durante il derby rappresentava un penalty che avrebbe potuto cambiare l'inerzia del match. Tuttavia, la dirigenza interista ha imposto una linea comunicativa di assoluta fermezza, decidendo di non alimentare il dibattito arbitrale o sollevare lamentele ufficiali. La strategia del club è chiara: evitare che l'episodio diventi un paravento dietro cui nascondere i propri limiti o un alibi che possa frenare la mentalità del gruppo. Lo scrive il Corriere dello Sport.

