Torino, la contestazione degenera: minacce shock a Urbano Cairo

Il clima di tensione che circonda il Torino ha superato i confini del campo, sfociando in una serie di atti inquietanti che hanno colpito i luoghi d’origine del presidente Urbano Cairo. Tra sabato e domenica, i comuni di Masio e Quattordio, nell'Alessandrino, sono stati presi di mira da ignoti che hanno imbrattato muri, asfalto e cartelli stradali con insulti e minacce pesanti. L’episodio più grave è avvenuto all'ingresso del cimitero di Masio, dove una scritta spray ha richiamato tragicamente la memoria dei genitori del patron granata ("Mamma e papà Cairo ti aspettano qui al più presto").