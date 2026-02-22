Loftus-Cheek colpito in volto da Corvi: l'inglese sotto i ferri, il Milan chiede rigore

Milan-Parma, paura per Loftus-Cheek: esce in barella coi denti rotti dopo lo scontro con Corvi
© Getty Images
© Getty Images
Il centrocampista rossonero ha avuto la peggio nello scontro: rottura di denti e dell'osso alveolare mascellare. I vertici del Diavolo reclamano un penalty
Per qualche istante tutti hanno tenuto il fiato sospeso. L'uscita di Corvi sul volto di Ruben Loftus Cheek al 9' di Milan-Parma ha spaventato tutti. Il centrocampista inglese è stato portato via in barella con il collare e un vistoso taglio sul collo. Il rossonero è stato subito trasportato in ospedale per ulteriori accertamenti: gli esami hanno escluso il trauma cranico ma hanno evidenziato la frattura di denti e mascella. Sarà operato lunedì mattina.
© Getty Images
© Getty Images
Nel mondo rossonero, superata la paura per il colpo subito da Loftus, è cresciuta la rabbia per un contatto di fatto non valutato dall'arbitro. Sul cross in rabona di Saelemaekers è Valeri ad anticipare tutti e liberare l'area del Parma. L'intervento dell'esterno romano chiama fuori causa Corvi che, già in uscita, frana addosso a Loftus Cheek. Una dinamica, l'uscita a vuoto sul volto di un avversario, per cui in passato sono stati assegnati dei penalty. Su questo episodio, più che sul contestato gol del Parma, i vertici rossoneri si sono fatti sentire nel post partita.