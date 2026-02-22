MILAN-PARMA

Loftus-Cheek colpito in volto da Corvi: l'inglese sotto i ferri, il Milan chiede rigore

Il centrocampista rossonero ha avuto la peggio nello scontro: rottura di denti e dell'osso alveolare mascellare. I vertici del Diavolo reclamano un penalty

22 Feb 2026 - 22:59
videovideo

Per qualche istante tutti hanno tenuto il fiato sospeso. L'uscita di Corvi sul volto di Ruben Loftus Cheek al 9' di Milan-Parma ha spaventato tutti. Il centrocampista inglese è stato portato via in barella con il collare e un vistoso taglio sul collo. Il rossonero è stato subito trasportato in ospedale per ulteriori accertamenti: gli esami hanno escluso il trauma cranico ma hanno evidenziato la frattura di denti e mascella. Sarà operato lunedì mattina.

Milan-Parma, paura per Loftus-Cheek: esce in barella coi denti rotti dopo lo scontro con Corvi

1 di 6
© Getty Images
© Getty Images
© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

Nel mondo rossonero, superata la paura per il colpo subito da Loftus, è cresciuta la rabbia per un contatto di fatto non valutato dall'arbitro. Sul cross in rabona di Saelemaekers è Valeri ad anticipare tutti e liberare l'area del Parma. L'intervento dell'esterno romano chiama fuori causa Corvi che, già in uscita, frana addosso a Loftus Cheek. Una dinamica, l'uscita a vuoto sul volto di un avversario, per cui in passato sono stati assegnati dei penalty. Su questo episodio, più che sul contestato gol del Parma, i vertici rossoneri si sono fatti sentire nel post partita.  

Leggi anche

Leao, protesta silenziosa: posta il gol annullato a Pulisic e lo confronta con quello convalidato a Troilo

Ultimi video

02:20
DICH GASPERINI PER SITO 21/2 DICH

Gasperini: "Dybala e Soulè non ci saranno, speriamo di recuperarli per la Juve"

01:03
Keita: "Una vera impresa"

Keita: "Una vera impresa"

02:56
Palladino: "Crediamo nella Champions"

Palladino: "Crediamo nella Champions"

02:32
Hien: "Højlund mi ha fatto fallo"

Hien: "Højlund mi ha fatto fallo"

02:15
Beukema: "L'arbitro ci ha penalizzato"

Beukema: "L'arbitro ci ha penalizzato"

00:43
DICH BUONFIGLIO PER SITO 22/2 DICH

Buonfiglio: "Nuova candidatura per altra Olimpiade? Sì, ma serve squadra unita”

00:19
MCH ROVESCIATA ACHE COLONIA MCH

Colonia, la rovesciata di Ache all'angolo alto è la meraviglia di giornata

01:28
MCH BAYERN-EINTRACHT MCH

Il Bayern vince 3-2, ma la papera della difesa nel finale è da ridere

02:38
DICH FABREGAS POST JUVE-COMO 21/2 DICH

Fabregas: "La Juve è come il Real, una vittoria bellissima"

04:12
DICH SPALLETTI DOPO SCONFITTA 21/2 DICH

Spalletti: "Dobbiamo toglierci noi dalla posizione di spalle al muro, non altri"

02:25
DICH CAMBIASO POST JUVE-COMO 21/2 DICH

Cambiaso: "Oggi non ha funzionato niente"

00:43
DICH CUESTA PRE MILAN 21/2 DICH

Cuesta ci crede: "Equilibrio, ma con la consapevolezza di voler fare punti"

00:25
DICH ABODI SU KALULU DICH

Abodi: "Sulla grazia a Kalulu serviva più coraggio dalla Figc, non comprendo"

02:31
DICH ALLEGRI PER SITO 21/2 DICH

Allegri: "Se l'Inter casca di sotto noi ne approfittiamo"

01:10
DICH NICOLA PRE ROMA DICH

Nicola: "C'è da lottare fino alla fine con la giusta lucidità"

02:20
DICH GASPERINI PER SITO 21/2 DICH

Gasperini: "Dybala e Soulè non ci saranno, speriamo di recuperarli per la Juve"

I più visti di Milan

DICH ALLEGRI PER SITO 21/2 DICH

Allegri: "Se l'Inter casca di sotto noi ne approfittiamo"

Rabiot torna ma Allegri trema: il francese in diffida. E tra due settimane c'è il derby

Da Pavlovic ad Allegri, il Milan alza la voce con l'Aia: "Basta errori"

20 febbraio 1986, il Natale dei milanisti: così Berlusconi si inventò il Milan degli Invincibili

Allegri e il campionato

Allegri: "Se l’Inter cade, noi dobbiamo sfruttare l'occasione. Fabregas? Passiamo oltre”

Milan, si ferma Pavlovic: osso non fratturato per miracolo, ma niente Parma

Calcio ora per ora
Vedi tutti
23:20
Cremonese, Nicola vede il bicchiere mezzo pieno: "Per un'ora tenuto bene il campo"
21:11
Parma, Cuesta si gode la vittoria: "Non era scontato. Ora continuiamo a crescere"
20:34
Roma, Ranieri: "Tutti vogliamo andare in Champions"
19:30
Sorpresa Guardiola: allo stadio a Brescia per Union-Pro Patria
19:24
Ligue 1, ci pensa sempre Giroud: gol vittoria nella sfida tra Angers e Lille