Loftus-Cheek colpito in volto da Corvi: l'inglese sotto i ferri, il Milan chiede rigore

Per qualche istante tutti hanno tenuto il fiato sospeso. L'uscita di Corvi sul volto di Ruben Loftus Cheek al 9' di Milan-Parma ha spaventato tutti. Il centrocampista inglese è stato portato via in barella con il collare e un vistoso taglio sul collo. Il rossonero è stato subito trasportato in ospedale per ulteriori accertamenti: gli esami hanno escluso il trauma cranico ma hanno evidenziato la frattura di denti e mascella. Sarà operato lunedì mattina.