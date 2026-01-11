Serie A, Fiorentina-Milan 1-1: Nkunku salva i rossoneri al 90’

© Getty Images
© Getty Images
Viola avanti con Comuzzo al 66’ dopo i tanti errori di Pulisic, il francese regala un punto ad Allegri nel finale
© Getty Images
© Getty Images
Il Milan evita il ko nel finale a Firenze, il match con la Fiorentina nella ventesima giornata (la prima del girone di ritorno) finisce 1-1 al Franchi. Nel corso del primo tempo i viola attaccano soprattutto sulla sinistra, con Gudmundsson e Gosens che mettono dentro tanti cross.
I rossoneri sembrano un po’ in affanno, ma con il lavoro di Fullkrug si creano due occasioni colossali: doppia sponda del tedesco per Pulisic, che però in entrambi i casi si divora l’1-0.
Dopo l’intervallo i viola crescono sempre di più, e al 66’ stappano la partita: corner perfetto di Gudmundsson e spizzata decisiva di Comuzzo. Allegri getta nella mischia anche Nkunku, ed è proprio l’ex Chelsea ad evitare la sconfitta per i suoi: destro secco al 90’ su assist di Fofana per il definitivo 1-1.
Nel finale (97’) i padroni di casa colpiscono anche una traversa con il neoacquisto Brescianini. Il Milan continua la sua striscia di risultati utili consecutivi, ma resta a -2 dall’Inter (impegnato in serata a San Siro contro il Napoli). Tocca quota 14 la Fiorentina, che intravede la zona salvezza.
LE PAGELLE DEL MILAN
Maignan 6.5 – Sempre attento e preciso, salva nel finale su Kean l’eventuale colpo del ko.
De Winter 5.5 – Soffre parecchio Gudmundsson e le offensive di Gosens.
Gabbia 6 – Il migliore nella difesa a tre di Allegri di oggi.
Pavlovic 5.5 – Parisi non gli provoca troppi grattacapi, ma nell’occasione del gol viola non legge bene l’intenzione di Comuzzo. Nkunku 7 (dal 29’ st) – Trova un gol fondamentale nel finale che vale il punto, segna con cattiveria.
Saelemaekers 6 – Sbaglia poche scelte, è molto meno vivace rispetto all’inizio di stagione ma commette poche sbavature.
Loftus-Cheek 5.5 – Dovrebbe dominare fisicamente nel centrocampo rossonero, al contrario perde tanti duelli fisici e spesso sparisce dal match. Fofana 6.5 (dal 18’ st) – Ingresso molto energico, poi fornisce l’assist a Nkunku per il definitivo 1-1.
Ricci 5.5 – Tocca parecchi palloni, ma è sempre un po’ timido e commette qualche sbavatura. Cresce leggermente di coraggio nel secondo tempo, sfiorando anche il gol.
Jashari 5.5 – Poco presente nel primo tempo, se non per un’imbucata interessante in verticale per Estupinan. Nella ripresa commette un paio di errori importanti prima di essere sostituito. Rabiot 5.5 (dal 15’ st) – Rispetto al connazionale Fofana entra in campo con meno vivacità, anche lui forse è un po’ in riserva.
Estupinan 5.5 – Sempre in difficoltà contro Dodo, offensivamente non è troppo presente. Bartesaghi 6 (dal 15’ st) – Molto più attento e ordinato rispetto al suo compagno sostituito.
Fullkrug 6.5 – Lotta, si sacrifica e regala due sponde cruciali a Pulisic, che l’americano non sfrutta. Un po’ più isolato nel secondo tempo. Leao 6 (dal 15’ st) – È dentro la partita e sbaglia poco, ma senza incidere.
Pulisic 5 – Da uno del suo livello non ci si aspettano errori di questo tipo: si divora due occasioni colossali nel primo tempo. Nella ripresa ci prova chiedendo spesso il pallone, ma talvolta pecca di egoismo.
IL TABELLINO
Fiorentina-Milan 1-1
Fiorentina (4-3-3): De Gea 6; Dodo 6.5, Pongracic 6, Comuzzo 6.5, Gosens 6 (dal 38’ st Ranieri sv); Fagioli 6, Mandragora 6 (dal 20’ st Brescianini 6), Ndour 5.5 (dal 46’ st Sohm sv); Parisi 6 (dal 38’ st Fortini sv), Kean 5.5, Gudmundsson 6.5 (dal 38’ st Solomon sv). All. Vanoli. A disp. Christensen, Lezzerini, Kospo, Kouadio, Nicolussi Caviglia, Piccoli, Fazzini.
Milan (3-5-2): Maignan 6.5; De Winter 5.5, Gabbia 6, Pavlovic 5.5 (dal 29’ st Nkunku 7); Saelemaekers 6, Loftus-Cheek 5.5 (dal 18’ st Fofana 6.5), Ricci 5.5, Jashari 5.5 (dal 15’ st Rabiot 5.5), Estupinan 5.5 (dal 15’ st Bartesaghi 6); Fullkrug 6.5 (dal 15’ st Leao 6), Pulisic 5. All. Allegri. A disp. Torriani, Dutu, Odogu, Athekame, Modric.
Arbitro: Massa.
Marcatori: 66’ Comuzzo (F); Nkunku 90’ (M).
Ammoniti: Kean (F), Fagioli (F); Estupinan (M), Rabiot (M), Fofana (M).
Espulsi: Vanoli (all. Fiorentina) per proteste.
LE STATISTICHE
Il Milan ha registrato al massimo una sconfitta dopo 19 gare in una singola stagione di Serie A (11V, 7N, 1P) solo per la quarta volta nell'era dei tre punti a vittoria, dopo il 1995/96, il 2003/04 e il 2004/05.
Il Milan è la squadra che ha guadagnato più punti (4) con gol segnati negli ultimi 5 minuti di gioco in questo campionato.
Tra i difensori che hanno realizzato più di una rete a partire dalla scorsa stagione di Serie A, solo Davide Bartesaghi (due – dicembre 2005) è più giovane di Pietro Comuzzo nel torneo (due – febbraio 2005).
Albert Gudmundsson ha già fornito due assist in questo campionato (vs Cagliari e Milan) e solo nel 2023/24 con il Genoa ha fatto meglio in una singola stagione in Serie A (quattro).
Christopher Nkunku ha preso parte a cinque gol in 13 gare in questa Serie A (3G+2A) già lo stesso numero di contributi al gol registrati in 27 gare di campionato con il Chelsea nella scorsa stagione (3G+2A).
La Fiorentina è rimasta imbattuta per tre gare di fila (1V, 2N) per la prima volta nella Serie A 2025/26, l'ultima volta che aveva registrato una striscia di almeno tre match consecutivi senza sconfitta in un singolo campionato risaliva al marzo-aprile scorso (sei in quel caso).
Il Milan è imbattuto da 18 gare di fila in campionato (11V, 7N) e l’ultima volta che ha fatto meglio in un singolo campionato di Serie A risale al gennaio-maggio 2004 con Carlo Ancelotti in panchina (19).
Il Milan non ha segnato per tre primi tempi consecutivi in Serie A (vs Cagliari, Genoa e Fiorentina) per la prima volta dallo scorso marzo (serie di quattro in quel caso).
La Fiorentina non ha subito gol per cinque primi tempi consecutivi in Serie A per la prima volta dal periodo febbraio-aprile 2023 (cinque anche in quel caso).
Due dei tre gol subiti dal Milan sugli sviluppi di calcio d’angolo in questo campionato sono arrivati contro la Fiorentina (nel match di andata del 19 ottobre, Robin Gosens e oggi, Pietro Comuzzo).
Il Milan ha pareggiato due gare di fila (vs Genoa e Fiorentina) per la seconda volta in questa Serie A – dopo esserci riuscito lo scorso ottobre (vs Pisa e Atalanta).
Solo Cagliari (46) e Cremonese (45) hanno concesso più tiri in porta rispetto alla Fiorentina nel primo tempo di gioco nella Serie A 2025/26 (43).