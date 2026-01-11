Serie A, Fiorentina-Milan 1-1: Nkunku salva i rossoneri al 90’

Il Milan ha registrato al massimo una sconfitta dopo 19 gare in una singola stagione di Serie A (11V, 7N, 1P) solo per la quarta volta nell'era dei tre punti a vittoria, dopo il 1995/96, il 2003/04 e il 2004/05.

Il Milan è la squadra che ha guadagnato più punti (4) con gol segnati negli ultimi 5 minuti di gioco in questo campionato.

Tra i difensori che hanno realizzato più di una rete a partire dalla scorsa stagione di Serie A, solo Davide Bartesaghi (due – dicembre 2005) è più giovane di Pietro Comuzzo nel torneo (due – febbraio 2005).

Albert Gudmundsson ha già fornito due assist in questo campionato (vs Cagliari e Milan) e solo nel 2023/24 con il Genoa ha fatto meglio in una singola stagione in Serie A (quattro).

Christopher Nkunku ha preso parte a cinque gol in 13 gare in questa Serie A (3G+2A) già lo stesso numero di contributi al gol registrati in 27 gare di campionato con il Chelsea nella scorsa stagione (3G+2A).

La Fiorentina è rimasta imbattuta per tre gare di fila (1V, 2N) per la prima volta nella Serie A 2025/26, l'ultima volta che aveva registrato una striscia di almeno tre match consecutivi senza sconfitta in un singolo campionato risaliva al marzo-aprile scorso (sei in quel caso).

Il Milan è imbattuto da 18 gare di fila in campionato (11V, 7N) e l’ultima volta che ha fatto meglio in un singolo campionato di Serie A risale al gennaio-maggio 2004 con Carlo Ancelotti in panchina (19).

Il Milan non ha segnato per tre primi tempi consecutivi in Serie A (vs Cagliari, Genoa e Fiorentina) per la prima volta dallo scorso marzo (serie di quattro in quel caso).

La Fiorentina non ha subito gol per cinque primi tempi consecutivi in Serie A per la prima volta dal periodo febbraio-aprile 2023 (cinque anche in quel caso).

Due dei tre gol subiti dal Milan sugli sviluppi di calcio d’angolo in questo campionato sono arrivati contro la Fiorentina (nel match di andata del 19 ottobre, Robin Gosens e oggi, Pietro Comuzzo).

Il Milan ha pareggiato due gare di fila (vs Genoa e Fiorentina) per la seconda volta in questa Serie A – dopo esserci riuscito lo scorso ottobre (vs Pisa e Atalanta).

Solo Cagliari (46) e Cremonese (45) hanno concesso più tiri in porta rispetto alla Fiorentina nel primo tempo di gioco nella Serie A 2025/26 (43).