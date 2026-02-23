Milan, uno scudetto svenduto e la rincorsa Champions: ora Allegri deve guardarsi alle spalle

Forse la misura è questa, una sana e dura lotta Champions contro squadre che, più o meno, fanno lo stesso campionato. Diciamo la verità: l'Inter ne gioca uno a parte. E lo dicono i numeri, che sono impressionanti: tolte le sconfitte contro Udinese e Juventus (all'andata), i nerazzurri non hanno perso nemmeno un punto contro squadre al di sotto della terza posizione in classifica. Il che, è evidente, ha tracciato il solco di oggi con tutte le inseguitrici, Milan compreso. Ventuno vittorie su ventuno dalla Roma in giù, senza nemmeno un mezzo passo falso, sono un'andatura fuori giri per tutti. Anche perché, con la sconfitta di ieri contro il Parma, la prima dopo 24 risultati utili consecutivi, i rossoneri hanno invece lasciato sul campo 16 dei 24 punti persi contro squadre della parte destra della classifica (Sassuolo a parte, oggi ottavo). Di più: 14 punti contro squadre dalla 12.ima alla 20.ima posizione. L'abisso è tutto qui, a conti fatti.