Milan-Parma: colpo alla testa per Loftus Cheek, giocatore fuori in barella

Problema per Loftus Cheek che dopo uno scontro di gioco con Corvi che lo ha colpito duramente al volto in una parata in uscita. Il giocatore rossonero viene portato fuori in barella da San Siro,, dopo appena 9' di partita contro il Parma con il collare e un vistoso taglio sul volto. Uno scontro di gioco fortuito in cui però Loftus Cheek ha avuto la peggio. Al suo posto in campo Jashari. Loftus Cheek è stato subito trasportato in ospedale per ulteriori controlli. Fortunatamente il giocatore non ha mai perso conoscenza ma il forte trauma ha provocato alla rottura dei denti e ulteriori controlli valuteranno il trauma.