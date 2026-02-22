Atalanta, Hien: "Quello di Hojlund è fallo, ero davanti e mi ha tenuto"

22 Feb 2026 - 18:43
© Getty Images

© Getty Images

Isak Hien, difensore dell'Atalanta, ha fornito la sua versione sull'annullamento del 2-0 del Napoli di Gutierrez all'inizio del secondo tempo della partita di Bergamo. "Hojlund mi ha trattenuto per il braccio, io ero davanti a lui e quindi è fallo. Ho rivisto l'episodio", afferma il nazionale svedese. Gli ospiti hanno protestato per il mancato intervento del Var sulla decisione dell'arbitro Daniele Chiffi. Titolare dopo tre partite di campionato in panchina, Hien è stato protagonista anche del rigore prima dato e poi tolto a Hojlund nel finale del primo quando però la revisione del Var ha escluso ogni contatto falloso.

"Quando non si gioca è sempre difficile, ma nel gruppo abbiamo la sensazione che tutti possano avere la chance di scendere in campo e quindi tutti facciamo tutto per essere pronti", afferma ancora il difensore nerazzurro. "Il Napoli è forte, ne conosciamo la qualità. In casa loro ci avevano battuti. Abbiamo fatto di tutto per non prendere gol: abbiamo dato il massimo - chiude Hien -. La vittoria ci dà fiducia, perché abbiamo dimostrato le qualità che possediamo davanti al nostro pubblico. Per me c'è la possibilità di rimontare anche col Borussia Dortmund mercoledì in Champions: voliamo bassi e diamo tutto".

Ultimi video

02:16
Oggi Juventus-Como

Oggi Juventus-Como

02:56
Palladino: "Crediamo nella Champions"

Palladino: "Crediamo nella Champions"

02:32
Hien: "Højlund mi ha fatto fallo"

Hien: "Højlund mi ha fatto fallo"

02:15
Beukema: "L'arbitro ci ha penalizzato"

Beukema: "L'arbitro ci ha penalizzato"

00:43
DICH BUONFIGLIO PER SITO 22/2 DICH

Buonfiglio: "Nuova candidatura per altra Olimpiade? Sì, ma serve squadra unita”

00:19
MCH ROVESCIATA ACHE COLONIA MCH

Colonia, la rovesciata di Ache all'angolo alto è la meraviglia di giornata

01:28
MCH BAYERN-EINTRACHT MCH

Il Bayern vince 3-2, ma la papera della difesa nel finale è da ridere

02:38
DICH FABREGAS POST JUVE-COMO 21/2 DICH

Fabregas: "La Juve è come il Real, una vittoria bellissima"

04:12
DICH SPALLETTI DOPO SCONFITTA 21/2 DICH

Spalletti: "Dobbiamo toglierci noi dalla posizione di spalle al muro, non altri"

02:25
DICH CAMBIASO POST JUVE-COMO 21/2 DICH

Cambiaso: "Oggi non ha funzionato niente"

00:43
DICH CUESTA PRE MILAN 21/2 DICH

Cuesta ci crede: "Equilibrio, ma con la consapevolezza di voler fare punti"

00:25
DICH ABODI SU KALULU DICH

Abodi: "Sulla grazia a Kalulu serviva più coraggio dalla Figc, non comprendo"

02:31
DICH ALLEGRI PER SITO 21/2 DICH

Allegri: "Se l'Inter casca di sotto noi ne approfittiamo"

01:10
DICH NICOLA PRE ROMA DICH

Nicola: "C'è da lottare fino alla fine con la giusta lucidità"

02:20
DICH GASPERINI PER SITO 21/2 DICH

Gasperini: "Dybala e Soulè non ci saranno, speriamo di recuperarli per la Juve"

02:16
Oggi Juventus-Como

Oggi Juventus-Como

I più visti di Calcio

DICH SPALLETTI DOPO SCONFITTA 21/2 DICH

Spalletti: "Dobbiamo toglierci noi dalla posizione di spalle al muro, non altri"

Callegari: "Champions, vi dico chi passa delle italiane"

Callegari: "Champions, vi dico chi passa delle italiane"

DICH SCARONI SU BERLUSCONI DICH

Anniversario rossonero, Scaroni: "Al presidente Berlusconi dobbiamo tutto"

DICH ALLEGRI PER SITO 21/2 DICH

Allegri: "Se l'Inter casca di sotto noi ne approfittiamo"

Hojlund e il suo passato

Hojlund e il suo passato

Di Gregorio non esce dal tunnel, Koopmeiners in difesa azzecca poco e Yildiz predica nel deserto

Calcio ora per ora
Vedi tutti
19:30
Sorpresa Guardiola: allo stadio a Brescia per Union-Pro Patria
19:24
Ligue 1, ci pensa sempre Giroud: gol vittoria nella sfida tra Angers e Lille
19:11
Serie B, Reggiana-Avellino 1-1: esordio con pari per Ballardini
18:43
Atalanta, Hien: "Quello di Hojlund è fallo, ero davanti e mi ha tenuto"
18:41
Milan-Parma: colpo alla testa per Loftus Cheek, giocatore fuori in barella