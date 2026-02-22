Atalanta, Hien: "Quello di Hojlund è fallo, ero davanti e mi ha tenuto"

"Quando non si gioca è sempre difficile, ma nel gruppo abbiamo la sensazione che tutti possano avere la chance di scendere in campo e quindi tutti facciamo tutto per essere pronti", afferma ancora il difensore nerazzurro. "Il Napoli è forte, ne conosciamo la qualità. In casa loro ci avevano battuti. Abbiamo fatto di tutto per non prendere gol: abbiamo dato il massimo - chiude Hien -. La vittoria ci dà fiducia, perché abbiamo dimostrato le qualità che possediamo davanti al nostro pubblico. Per me c'è la possibilità di rimontare anche col Borussia Dortmund mercoledì in Champions: voliamo bassi e diamo tutto".