Atalanta, Hien: "Quello di Hojlund è fallo, ero davanti e mi ha tenuto"
© Getty Images
Isak Hien, difensore dell'Atalanta, ha fornito la sua versione sull'annullamento del 2-0 del Napoli di Gutierrez all'inizio del secondo tempo della partita di Bergamo. "Hojlund mi ha trattenuto per il braccio, io ero davanti a lui e quindi è fallo. Ho rivisto l'episodio", afferma il nazionale svedese. Gli ospiti hanno protestato per il mancato intervento del Var sulla decisione dell'arbitro Daniele Chiffi. Titolare dopo tre partite di campionato in panchina, Hien è stato protagonista anche del rigore prima dato e poi tolto a Hojlund nel finale del primo quando però la revisione del Var ha escluso ogni contatto falloso.
"Quando non si gioca è sempre difficile, ma nel gruppo abbiamo la sensazione che tutti possano avere la chance di scendere in campo e quindi tutti facciamo tutto per essere pronti", afferma ancora il difensore nerazzurro. "Il Napoli è forte, ne conosciamo la qualità. In casa loro ci avevano battuti. Abbiamo fatto di tutto per non prendere gol: abbiamo dato il massimo - chiude Hien -. La vittoria ci dà fiducia, perché abbiamo dimostrato le qualità che possediamo davanti al nostro pubblico. Per me c'è la possibilità di rimontare anche col Borussia Dortmund mercoledì in Champions: voliamo bassi e diamo tutto".