Milan, allarme rientrato per Rabiot: botta assorbita, contro il Napoli ci sarà

E d'altronde Allegri non poteva certo fare a meno del suo giocatore più importante nella sfida decisiva della stagione. A Napoli servirà il miglior Milan, perché in fondo quella del Maradona è l'ultima fermata scudetto dei rossoneri. E poco importa se il tecnico milanista pensa, parole sue, a chi gli sta dietro e non all'Inter davanti, perché tornare da Napoli con tre punti permetterebbe al Milan di provare a insidiare i nerazzurri fino al traguardo. Dopo di che, vada come vada.



L'importanza di Rabiot in questa stagione è quasi inutile sottolinearla e non solo per i gol e gli assist che stanno poco alla volta arrivando. La media punti del Diavolo con o senza di lui marca la grande differenza tra una squadra da scudetto e una che può solo lottare per un posto Champions: con il francese in campo i rossoneri hanno un cammino da 2,4 punti a partita. Senza la media punti crolla a 1,4. Da aggiungere non c'è obiettivamente altro.