MILAN

Milan, allarme rientrato per Rabiot: botta assorbita, contro il Napoli ci sarà

Riassorbita la botta al ginocchio presa in allenamento con la Francia. Nessun problema per la sfida del Maradona

30 Mar 2026 - 09:15
© Getty Images

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La paura, e c'è da capirlo, è stata tanta, ma è scivolata via nel giro di poche ore. Adrien Rabiot sta bene e contro il Napoli sarà a disposizione di Massimiliano Allegri. La botta al ginocchio presa nell'allenamento della sua Francia è stata riassorbita e non preoccupa tanto che l'equilibratore rossonero era già in panchina ieri sera nella sfida dei galletti contro la Colombia. Insomma, allarme rientrato dopo l'allenamento differenziato, ma a scopo esclusivamente precauzionale, cui si era sottoposto il centrocampista francese. 

E d'altronde Allegri non poteva certo fare a meno del suo giocatore più importante nella sfida decisiva della stagione. A Napoli servirà il miglior Milan, perché in fondo quella del Maradona è l'ultima fermata scudetto dei rossoneri. E poco importa se il tecnico milanista pensa, parole sue, a chi gli sta dietro e non all'Inter davanti, perché tornare da Napoli con tre punti permetterebbe al Milan di provare a insidiare i nerazzurri fino al traguardo. Dopo di che, vada come vada. 

L'importanza di Rabiot in questa stagione è quasi inutile sottolinearla e non solo per i gol e gli assist che stanno poco alla volta arrivando. La media punti del Diavolo con o senza di lui marca la grande differenza tra una squadra da scudetto e una che può solo lottare per un posto Champions: con il francese in campo i rossoneri hanno un cammino da 2,4 punti a partita. Senza la media punti crolla a 1,4. Da aggiungere non c'è obiettivamente altro. 

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