Pulisic: "Milan, andrà tutto bene: la squadra tornerà dove merita"

"Posso solo dire che il Milan è un grande club e penso che sistemeranno tutto... Alla fine, sono sicuro che andrà tutto bene e la squadra tornerà lassù dove merita". Dal ritiro della nazionale americana e a poche ore dal debutto nel Mondiale in casa, Christian Pulisic pensa anche al Diavolo e le sue parole nel corso dell'intervista a La Gazzetta dello Sport sembrano allontanare le ipotesi di addio che erano circolate negli ultimi giorni: "In questo momento, però, il mio focus è qui in America - ha spiegato l'attaccante - Sono in contatto con alcuni dei compagni al Milan. Ci siamo sentiti e mi hanno anche semplicemente fatto gli auguri per il Mondiale. In generale, ho tanti amici molto stretti in Italia con cui parlo quotidianamente".