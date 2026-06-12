Il Milan e l'eredità di Silvio Berlusconi: quella passione che non c'è più

Il Milan di oggi concilia questi tuffi nella nostalgia. È una realtà completamente diversa, si è staccato dal concetto di mecenatismo per avventurarsi in quello dello show-business. Ha scelto come punto di riferimento i “clienti” che arrivano da Bratislava o Francoforte, comprano maglie, guardano una partita e tornano a casa senza ricordare con esattezza il risultato, privilegiandoli rispetto ai “tifosi”, che arrivano allo stadio in tram o in metropolitana pieni di aspettative, soffrono e se qualcosa va storto, contestano. Perché il Milan - vale per tutte le squadre ma per alcune di più - è prima di tutto dei milanisti, che vivono per quei colori. Non è una presa di posizione a favore del mondo di ieri piuttosto che di quello di oggi. È una constatazione.