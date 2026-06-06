Milan, la Curva Sud: "Sarà una lunga estate, il peggio deve ancora arrivare". E la protesta approda a Napoli

"Una proprietà assente, che cerca di diffondere il suo vomitevole modello di calcio attraverso pochi giornali selezionati e prezzolati, deve essere contestata ovunque nel mondo, facendo arrivare il messaggio a questi improvvisati che nessun tifoso è più disposto a tollerare questa situazione - prosegue -. In tanti chiedono una grande manifestazione: NOI vi rassicuriamo che questa tifoseria ha sempre risposto in maniera forte e compatta ogni qualvolta c'è stato da dimostrare qualcosa (basti pensare all'anno scorso). Sarà una lunga estate e il peggio dovrà ancora arrivare; con la civiltà, la determinazione e la passione che da sempre ci contraddistinguono, non bisognerà dargli tregua. Chiediamo a tutti i tifosi di prepararsi perché quando ci sarà da dimostrare "sul campo", i social non basteranno più e bisognerà rispondere con una presenza massiccia senza precedenti. Perché il Milan non ha padroni, il Milan sarà sempre dei suoi tifosi. Il Milan è prima di tutto una questione di cuore e non possiamo permettere che questi speculatori senza dignità lo trasformino in un'azienda priva di valori e identità, distruggendo un amore che dura da oltre un secolo".