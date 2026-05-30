Milan, dal Belgio: Slot prima scelta per la panchina, ma dipende tutto da... Rangnick
Il tecnico olandese esonerato dal Liverpool sarebbe balzato in cima alla lista di Cardinale, ma difficilmente accetterebbe di lavorare sotto l'influenza dell'attuale ct dell'Austria
Mentre in casa Milan prosegue il casting allenatore (ad oggi in vantaggio c'è Glasner, con cui dovrebbe esserci un faccia a faccia all'inizio della prossima settimana), oggi il Liverpool ha annunciato un po' a sorpresa che Arne Slot non è più l'allenatore dei Reds (che al suo posto dovrebbero prendere Andoni Iraola, il tecnico basco che nei giorni scorsi ha rifiutato la corte dei rossoneri) e dal Belgio il collega ed esperto di mercato Sacha Tavolieri, lo stesso che per primo aveva parlato dell'affare Jashari, assicura che il tecnico olandese sarebbe ora il principale candidato per diventare il nuovo allenatore del Diavolo.
Da quello che filtra Slot, che in carriera ha vinto un campionato col Feyenoord e la Premier dello scorso anno col Liverpool ma che in Inghilterra guadagnava 8 milioni netti a stagione più bonus, avrebbe aperto all'ipotesi Milan, ma vorrebbe prima capire che tipo di progetto verrà messo sul tavolo da Cardinale e in questo senso una giornata fondamentale potrebbe essere quella di lunedì.
Quel giorno infatti è in programma un incontro importante tra Ralf Rangnick e la Federazione austriaca per capire che tipo di strada prendere, nel senso che la Federazione vorrebbe rinnovare il contratto del tedesco, il quale però è molto intrigato dall'interesse del Milan con cui ha già avuto diversi contatti e anche un incontro di persona. Se l'Austria e Rangnick decideranno di separarsi dopo il Mondiale e il futuro del tedesco sarà rossonero, con ogni probabilità l'allenatore sarà Glasner (con cui è già in programma un incontro il prossimo martedì) perché difficilmente Slot accetterebbe l'ingombrante influenza dell'attuale ct dell'Austria.
Se invece l'avventura di Rangnick con la nazionale austriaca dovesse continuare allora ecco che il nome di Slot potrebbe diventare un'ipotesi concreta per la panchina del Milan. Milan che è sempre alla ricerca anche di un nuovo direttore sportivo dopo l'addio di Igli Tare e se non sarà Rangnick potrebbe essere Ramon Planes, ex ds di Barcellona, Tottenham e Betis Siviglia che è in uscita dall'Al-Ittihad. Lunedì potrebbe essere un giorno chiave per il futuro dei rossoneri.