Milan, dal Belgio: Slot prima scelta per la panchina, ma dipende tutto da... Rangnick

Quel giorno infatti è in programma un incontro importante tra Ralf Rangnick e la Federazione austriaca per capire che tipo di strada prendere, nel senso che la Federazione vorrebbe rinnovare il contratto del tedesco, il quale però è molto intrigato dall'interesse del Milan con cui ha già avuto diversi contatti e anche un incontro di persona. Se l'Austria e Rangnick decideranno di separarsi dopo il Mondiale e il futuro del tedesco sarà rossonero, con ogni probabilità l'allenatore sarà Glasner (con cui è già in programma un incontro il prossimo martedì) perché difficilmente Slot accetterebbe l'ingombrante influenza dell'attuale ct dell'Austria.