Serie A, Milan-Hellas Verona 3-0: prima il solito Pulisic, poi Nkunku si prende San Siro

Maignan 6 - Il Verona controlla il gioco per tutto il primo tempo, ma di fatto non gli sporca i guanti.

Tomori 6 - Non viene mai attaccato da Bradaric dalla sua parte di campo. Si limita a prendere parte al possesso palla nella prima parte di gara.

De Winter 6 - Impreciso nei contrasti e nella scelta di tempo, cresce in sicurezza nella ripresa. Si rende pericoloso da palla inattiva in due occasioni.

Pavlovic 6,5 - Con la consueta grinta tiene alta l'attenzione di tutto il reparto mandando segnali anche agli attaccanti gialloblù.

Saelemaekers 6 - Più timido del solito e meno preso in considerazione dai compagni. Presenza nell'ombra della fascia destra che resta preziosa nel palleggio.

dal 30' st Athekame 6 - Mette un quarto d'ora più recupero nelle gambe.

Loftus-Cheek 6,5 - Più di Rabiot è la freccia che il Milan prova ad usare per infilare la difesa avversaria. Qualche problema di equilibrio e poca freddezza davanti alla porta gli negano la gioia personale in un paio di situazioni.

dal 25' st Fofana 6 - Venti minuti nel finale per ritrovare il ritmo dopo i problemi fisici.

Modric 7 - Ci mette un po' a prendere la posizione in mezzo al campo, ma appena la trova prende in mano la bacchetta e dirige l'orchestra con la solita classe. Gran parte del terzo gol è merito suo e solo il palo gli nega la gioia personale.

dal 25' st Jashari 6 - Si ritaglia un po' di spazio facendo rifiatare Modric. Per Allegri è il vice del croato e nel 2026 può essere protagonista.

Rabiot 6,5 - Prezioso nelle letture preventive in fase difensiva e altrettanto utile con il suo fisico nell'area avversaria. Da una sua spizzata arriva la rete del vantaggio di Pulisic.

Bartesaghi 6 - Propositivo sulla sinistra anche se meno efficace dell'ultimo periodo con il suo sinistro.

Pulisic 7 - Nella buona sorte e nelle avversità, lui c'è e il Diavolo può puntare sulla certezza a stelle e strisce. Poco prima dell'intervallo sblocca un match complicato cambiando il volto della contesa.

dal 30' st Ricci 6 - In campo per il quarto d'ora finale.

Nkunku 7,5 - Si è sbloccato proprio nell'ultima partita del 2025 e lo ha fatto dopo un primo tempo anonimo e lontano dalla porta. Tutto è cambiato nei primi otto minuti dopo l'intervallo: prima si è conquistato e ha realizzato il rigore, poi si è fatto trovare pronto per la doppietta dopo il palo di Modric. Scrollato il peso di dosso si è acceso anche da rifinitore.

all. Allegri 6,5 - Ritrova la vittoria contro una "piccola" del nostro campionato e lo fa in maniera convincente. Premiata dalla qualità dei singoli la pazienza del primo tempo.