Nations League, Italia-Francia 1-3: Rabiot strappa il primo posto agli Azzurri

La vendetta - sportiva s'intende - è stata servita nel freddo di San Siro e la Francia, un paio di mesi dopo la sconfitta parigina ha restituito il 3-1 in trasferta all'Italia, con gli interessi visto che in questo modo non solo si è presa i tre punti, ma anche il primato nel Gruppo 2 di Nations League. Protagonista assoluto di serata l'ex juventino Adrien Rabiot, lanciato dal primo minuto in campo da Deschamps e fattore decisivo con la doppietta di testa che è valsa la vittoria contro una Nazionale, quella di Spalletti, sempre in partita ma piuttosto sterile nel possesso palla in mezzo al campo. Le uniche due vere occasioni create dall'Italia infatti sono state il gol di Cambiaso al 35' sullo 0-2 e la conclusione nell'assalto finale in pieno recupero di Kean disinnescata da un grande intervento di Maignan. Troppo poco, questa volta.