La Uefa riammette il Lione in Europa League, Crystal Palace retrocesso in Conference

La Uefa ha dichiarato che la sua commissione finanziaria ha accettato l'ingresso del Lione in Europa League, dopo la revoca, questa settimana, della retrocessione in seconda divisione del club francese per difficoltà finanziarie. La Uefa ha dichiarato che il Crystal Palace può comunque impugnare la decisione presso il Tribunale Arbitrale dello Sport. Di conseguenza il Nottingham Forest dovrebbe ora accedere all'Europa League.