Milan, Reijnders: "Non è tardi per lo scudetto. Futuro? Mi vedo qui a lungo"

Tijjani Reijnders ha parlato di Milan, di corsa scudetto e del suo futuro in rossonero: "Non penso sia troppo tardi per lo scudetto - le sue parole a Gianlucadimarzio.com, a margine del match tra la sua Olanda e l'Ungheria di Nations League -. Ci sono poche squadre in pochi punti, noi stiamo crescendo come gruppo e le cose miglioreranno. Rinnovo? Ne stiamo discutendo in questo momento, ma di più non posso dire. Però mi vedo nel Milan fino ai miei trentanni. È uno dei club più belli del mondo ed è un onore giocarci. Indossare la maglia numero 14 di Cruijff poi è molto speciale e io sono felice a Milano".