Lite Calabria-Conceiçao, Lazza scrive al tecnico: "Mister vieni al concerto che ti diverti"

Lazza, chiamato in causa indirettamente dopo l'uscita del retroscena, ha voluto commentare ironicamente la faccenda sui social nel tentativo di chiudere la 'polemica'. "Mister ti aspettiamo, vedrai che ti diverti. Sempre forza Milan" l'uscita social del 30enne musicista milanese. Subito dopo il match di San Siro Calabria aveva cercato di ridimensionare quanto accaduto con Conceiçao: "Sono cose di campo, è stato un malinteso tra me e il mister - le parole del terzino che ha ammesso di star vivendo un periodo difficile a livello personale -. Abbiamo sistemato le cose, non è la prima o l’ultima volta che si vede una cosa del genere nel calcio. Chiedo scusa perché non è una cosa bella". Sulla stessa linea anche Conceiçao: "Sono cose di campo e finiscono lì. Come i figli: se non c’è un comportamento corretto lo si fa notare".