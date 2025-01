Gimenez, missione complicata: il Milan valuta le alternative

Quel che pare certo è che il Milan non andrà molto oltre l'offerta di queste ore. Potrà forse arrivare a quota 36, ma piazzare il traguardo più in su prevederebbe un salto in alto che nemmeno una società con i conti in ordine come quella rossonera può forse permettersi. O vuole permettersi, questione di punti di vista. Tutt'al più che la rosa da sfoltire non si sfoltisce. Partirà Jovic, promesso al Monza (con parte dell'ingaggio pagato), sugli altri non ci sono certezze. Okafor resta sul mercato, per altri si ascolteranno eventuali offerte che però, negli ultimi giorni di "lavoro" difficilmente si discosteranno da prestiti con promessa di riscatto. Insomma, dal risparmio sicuro di qualche mese e stop visto che le cessioni a titolo definitivo stanno diventando sempre più rare.