Leonardo e la crisi del Milan: "Maldini fuori dal calcio mi fa male"

E ancora: "Se tu hai Paolo Maldini al Milan, non so quale algoritmo può dirmi che è meglio non averlo. Quanto fa male non vederlo al Milan? Ma non a me, fa male a tutti. Paolo è una figura che secondo me deve essere nel mondo del calcio. E non è perché sono di parte, io penso che figure così complete, perché Paolo si è completato con il tempo, ha fatto il dirigente ai massimi livelli con successo della sua squadra dove ha passato 30 anni della sua vita. Quindi non c'è una cosa simile come figura. Perciò mi fa male, certo che mi fa male".



Ma secondo te potrebbe essere anche l'uomo giusto in generale per il calcio italiano, non solo per il Milan?

"Sono sicuro che abbia tanto da dare, dopo abbiamo una struttura molto politica, molto complessa, molto arcaica, che qualche volta impedisce pure che questo succeda. Penso anche a Paolo perché questa cosa qua uno la deve sentire dentro fortemente e lui la sente. Quello che serve, al di là delle idee, della competenza, del talento e della voglia, c'è bisogno di qualcosa che trascini, che faccia credere. Che tu dici: questo è una cosa bella da seguire. E' difficile trovare una figura, non solo concentrare su una persona, non è solo quello, ma è difficile trovare una figura che sia capace in un modo unanime di passare questa idea".