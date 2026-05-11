Marco Simone: "Il Milan non è più il Milan, servono società e giocatori all'altezza"

11 Mag 2026 - 10:28

"Ci vorrebbero tante cose. Il Milan non è più il Milan: lo status, la storia, il blasone, tutte componenti che non si sentono più in campo. Questo è da rettificare immediatamente, perché è da un po' di anni che succede con troppi cambi in società, con presidenti e direttori assenti. E poi la squadra dovrebbe avere più giocatori importanti, da Milan, non solo l'attaccante. C'è solo Modric con un certo carisma, con un certo status. Servono una società e una squadra da Milan". Così Marco Simone, ex attaccante del grande Milan e attuale presidente-allenatore del Monaco United Women's Team, sul tracollo rossonero delle ultime giornate, culminato ieri sera con la sconfitta contro l'Atalanta e la contestazione del tifo milanista prima, durante e dopo la partita. Il Como meriterebbe più del Milan la qualificazione in Champions? "Per la qualità di gioco e per il progetto - assivcura Simone - sì. Ha investito in maniera equilibrata, ma con un progetto chiaro e comprensibile. Per come stanno portando avanti la loro filosofia, meriterebbero di andare in Champions più di Milan e Juve". Milan in ritiro, può essere la scelta giusta? "Il ritiro è sempre una scelta di prevenzione. Se devo portare la squadra in ritiro, la porto in un momento in cui c'è voglia di condividere questi ultimi 180 minuti con la serenità di andare a centrare l'obiettivo. Se, invece, deve essere un ritiro punitivo - afferma Simone - per responsabilizzare i giocatori a due giornate dalla fine, mi sembrano quelle cose forzate e un po' mediatiche. Lo sa Allegri quello che deve fare". Peccato originale del Milan, aver chiuso i ponti con le bandiere del passato, su tutti Maldini: "Grandissimo errore non dare continuità al progetto che Paolo aveva cominciato, anche con difficoltà - continua Simone - Il Milan non ha alcuna identità oggi, l'ultimo che è riuscito a dargliela negli ultimi anni è stato Maldini. Rappresenta e incarna il Milan: manca il senso di appartenenza. Il Milan ha vinto sette Coppe dei Campioni e le ha alzate tutte la famiglia Maldini. Anche se fosse incompetente, e non è questo il caso, Maldini lo lascerei lì solo perché è Maldini. Invece gli incompetenti continuano a comandare anche le squadre di calcio, come il Milan. E questo è assurdo".

Ultimi video

01:06
Fiorentina-Genoa 0-0: gli highlights

Fiorentina-Genoa 0-0: gli highlights

00:59
Dani Olmo: "Abbiamo fatto la storia, ora vogliamo ancora di più"

Dani Olmo: "Abbiamo fatto la storia, ora vogliamo ancora di più"

03:33
Il Barcellona vince La Liga: la premiazione al Camp Nou

Il Barcellona vince La Liga: la premiazione al Camp Nou

02:10
Barcellona-Real Madrid 2-0: gli highlights

Barcellona-Real Madrid 2-0: gli highlights

01:15
Triplice fischio, il Barcellona è campione di Spagna

Triplice fischio, il Barcellona è campione di Spagna

01:01
Scontro tra Raphina e Alexander-Arnold, si accende il Clasico

Scontro tra Raphinha e Alexander-Arnold, si accende il Clasico

00:46
Rashford, occasione per il tris. Courtois salva i Blancos

Rashford, occasione per il tris. Courtois salva i Blancos

01:37
Ferran Torres beffa ancora Courtois, Barça-Real 2-0

Ferran Torres beffa ancora Courtois, Barça-Real 2-0

01:21
Magia di Rashford da calcio di punizione, Barça-Real 1-0

Magia di Rashford da calcio di punizione, Barça-Real 1-0

02:13
Allegri: "Crisi Milan? Spiegare ora non serve a nulla"

Allegri: "Crisi Milan? Spiegare ora non serve a nulla"

02:27
Palladino: "Prova da grande gruppo"

Palladino: "Prova da grande gruppo"

02:18
Milan-Atalanta 2-3: gli highlights

Milan-Atalanta 2-3: gli highlights

01:08
Verona-Como 0-1: gli highlights

Verona-Como 0-1: gli highlights

01:17
Cremonese-Pisa 3-0: gli highlights

Cremonese-Pisa 3-0: gli highlights

02:12
Parma-Roma 2-3: gli highlights

Parma-Roma 2-3: gli highlights

01:06
Fiorentina-Genoa 0-0: gli highlights

Fiorentina-Genoa 0-0: gli highlights

I più visti di Calcio

CLIP TIFOSI REAL "ANDATE AL CIRCO" 08/05 SRV

Caos Real, i tifosi contro i giocatori: "Andate al circo"

EL DESMARQUE VALDEBEBAS

Bufera Real Madrid: rissa con Tchouaméni, Valverde finisce in ospedale

MCH PULLMAN REAL MADRID VETRO SPACCATO PRE BARCELLONA 10/05 MCH

Disintegrato il pullman del Real Madrid: il video da dentro fa paura

MCH PULLMAN REAL MADRID 10/5 MCH

Real, clima teso: le prime immagini di Tchouameni dopo la rissa con Valverde

Il Clasico su Mediaset

Il Clasico su Mediaset

DICH ALLEGRI SU REAZIONE PER SITO 9/5 DICH

Allegri pronto alla reazione: "Non sono preoccupato, bisogna pensare positivo"

Calcio ora per ora
Vedi tutti
12:27
In lotta per la Champions ma uniti da Galeone: fissato l'incontro tra Allegri e Gasperini
12:22
Abodi insiste: "No al ripescaggio dell'Italia ai Mondiali, se non va l'Iran... "
12:10
Federcalcio sudcoreana: la squadra femminile nordcoreana sia fatta entrare nel Paese
12:08
Coppa Italia, Nek canterà l'inno prima della finale Lazio-Inter
12:04
Buonfiglio: "Chi guiderà Figc sappia che riforme non sono più procrastinabili"