Arriva nella sale a fine marzo documentario su Igor Protti

20 Feb 2026 - 14:15

Un tributo a Igor Protti, un bomber fuori dagli schemi, campione non solo in campo: a fine marzo arriverà nelle sale cinematografiche il documentario "Igor. L'eroe romantico del calcio", diretto da Luca Dal Canto e con la sceneggiatura di Luca Dal Canto, Alberto Battocchi e Anita Galvano, realizzato da PianoB distribuzioni. Il racconto visivo - è scritto nella nota di presentazione - "ci riporta in un passato in cui il calcio delle 'bandiere', dei campioni sporchi di fango, delle figurine scambiate di nascosto sotto il banco, degli stadi pieni la domenica, faceva sognare adulti e ragazzini di tutta Italia. Quel calcio viscerale, umano, mitico e commovente che è scomparso con l'inizio del nuovo millennio. Di quegli anni ci restano i nomi indimenticabili dei campioni, moderni eroi romantici, che hanno segnato un'epoca e che hanno fatto la storia del calcio. Uno su tutti: Igor Protti". Riminese, bomber di provincia, Protti - ora alle prese con una malattia che ne limita le presenze pubbliche - è stato capocannoniere in serie A con il Bari, nel 1995-96, stagione nella quale i biancorossi retrocessero tra i cadetti), e ha brillato anche con le maglie di Rimini, Virescit Bergamo, Lazio, Messina, Napoli e Livorno. Il documentario ha anche interventi di grandi campioni e allenatori in voga in quegli anni e vicini alla figura dell'attaccante romagnolo - tra cui Giuseppe Signori, Fabio Galante, Sandro Tovalieri, Walter Mazzarri, Cristiano Lucarelli, Giorgio Chiellini, assieme a giornalisti e sociologi - e da filmati di repertorio.

Ultimi video

01:52
Raimondi: "Malissimo Maignan, bel segnale di Leao"

Raimondi: "Malissimo Maignan, bel segnale di Leao"

01:41
Le parate della 25^

Le parate della 25^

01:38
Piantanida: "Lautaro gioca il derby? Tutta la verità"

Piantanida: "Lautaro gioca il derby? Tutta la verità"

02:10
Tegola Inter, Lautaro ko

Lautaro, ecco la diagnosi: il derby ora è mission impossible

01:54
Massimiliano Allegri

Allegri, già tre espulsioni al Milan: è un nervosismo da scudetto?

01:46
L'Inter di Pio Esposito

Pio Esposito si prende l'Inter sui muscoli: senza Lautaro, l'attacco è nelle sue mani

01:35
Leao dopo 40 giorni

Leao dopo 40 giorni

01:36
8 giorni del giudizio

Ora o mai più: i giorni del giudizio per la Juve

01:43
Taveri: "Rinnovo Spalletti? Con questa media punti…"

Taveri: "Rinnovo Spalletti? Con questa media punti…"

01:42
Taveri: "Corsa Champions? C'è una mina vagante"

Taveri: "Corsa Champions? C'è una mina vagante"

02:33
Il Milan di Berlusconi

Il Milan di Berlusconi

01:46
Difesa da ritoccare

Difesa da ritoccare

00:46
"Uomo eccezionale"

"Uomo eccezionale"

01:10
DICH SCARONI SU BERLUSCONI DICH

Anniversario rossonero, Scaroni: "Al presidente Berlusconi dobbiamo tutto"

02:54
DICH GROSSO PRE SAS-VER 19/2 DICH

Sassuolo, Grosso: "Dobbiamo trasformare il timore della sfida in coraggio"

01:52
Raimondi: "Malissimo Maignan, bel segnale di Leao"

Raimondi: "Malissimo Maignan, bel segnale di Leao"

I più visti di Calcio

DICH SPALLETTI POST GALA 17/2 VS DICH

Spalletti "Tre passi indietro. Queste partite ti smascherano"

DICH BASTONI PRE BODO SU INTER-JUVENTUS PER SITO 17/2 DICH

La verità di Bastoni: "Ho accentuato e sbagliato. Chiedo scusa, ma…"

CLIP CAMPO BODO CONDIZIONI TERRIBILI CON CHIVU 17/02 SRV

Follia Bodo: campo regolare? Chivu controlla e non crede ai suoi occhi

Hojlund e il suo passato

Hojlund e il suo passato

DICH GABBIA POST MIL-COMO 18/2 DICH

Milan, Gabbia: "Siamo sicuramente infelici per il risultato"

DICH SCARONI SU BERLUSCONI DICH

Anniversario rossonero, Scaroni: "Al presidente Berlusconi dobbiamo tutto"

Calcio ora per ora
Vedi tutti
14:15
Arriva nella sale a fine marzo documentario su Igor Protti
14:09
Zaccagni recuperato, punta alla convocazione per Cagliari-Lazio
13:42
FIFA-Board of Peace, Infantino presenta la partnership in 4 fasi: "Per un mondo pacifico"
13:10
Udinese-Fiorentina vietata ai tifosi viola, chiuso settore ospiti
12:26
Altro arresto nell'inchiesta ultrà: "Ingaggiato per uccidere Beretta"