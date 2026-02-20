Arriva nella sale a fine marzo documentario su Igor Protti

Un tributo a Igor Protti, un bomber fuori dagli schemi, campione non solo in campo: a fine marzo arriverà nelle sale cinematografiche il documentario "Igor. L'eroe romantico del calcio", diretto da Luca Dal Canto e con la sceneggiatura di Luca Dal Canto, Alberto Battocchi e Anita Galvano, realizzato da PianoB distribuzioni. Il racconto visivo - è scritto nella nota di presentazione - "ci riporta in un passato in cui il calcio delle 'bandiere', dei campioni sporchi di fango, delle figurine scambiate di nascosto sotto il banco, degli stadi pieni la domenica, faceva sognare adulti e ragazzini di tutta Italia. Quel calcio viscerale, umano, mitico e commovente che è scomparso con l'inizio del nuovo millennio. Di quegli anni ci restano i nomi indimenticabili dei campioni, moderni eroi romantici, che hanno segnato un'epoca e che hanno fatto la storia del calcio. Uno su tutti: Igor Protti". Riminese, bomber di provincia, Protti - ora alle prese con una malattia che ne limita le presenze pubbliche - è stato capocannoniere in serie A con il Bari, nel 1995-96, stagione nella quale i biancorossi retrocessero tra i cadetti), e ha brillato anche con le maglie di Rimini, Virescit Bergamo, Lazio, Messina, Napoli e Livorno. Il documentario ha anche interventi di grandi campioni e allenatori in voga in quegli anni e vicini alla figura dell'attaccante romagnolo - tra cui Giuseppe Signori, Fabio Galante, Sandro Tovalieri, Walter Mazzarri, Cristiano Lucarelli, Giorgio Chiellini, assieme a giornalisti e sociologi - e da filmati di repertorio.