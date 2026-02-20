Zaccagni recuperato, punta alla convocazione per Cagliari-Lazio

La Lazio è pronta a riabbracciare Mattia Zaccagni. Il capitano biancoceleste, fermo dallo scorso 30 gennaio quando diede forfait nella rifinitura di Lazio-Lecce per un problema al muscolo obliquo dell'addome, è pronto a tornare tra i convocati di mister Sarri per la trasferta di Cagliari. L'esterno, infatti, ha ormai smaltito l'infortunio e, a meno di clamorosi colpi di scena, si aggregherà ai compagni per la sfida in Sardegna. Nonostante il recupero, però, lo staff medico laziale non vuole correre rischi evitando ricadute, motivo per il quale Zaccagni dovrebbe partire dalla panchina per subentrare, in caso di necessità, a gara in corso mettendo così minuti nelle gambe in vista dei prossimi impegni. L'obiettivo è quello di averlo al 100% per la semifinale di Coppa Italia contro l'Atalanta che si giocherà il prossimo 4 marzo allo stadio Olimpico.