FIFA-Board of Peace, Infantino presenta la partnership in 4 fasi: "Per un mondo pacifico"

Gianni Infantino e Donald Trump: il legame si stringe ancora di più. Dopo l'organizzazione del Mondiale per Club e dei prossimi Mondiali negli Stati Uniti, insieme a Messico e Canada, la Fifa e il Board of Peace (BoP) hanno firmato un accordo di partnership storico per reperire attivamente investimenti da leader e istituzioni internazionali, sfruttando il potere del calcio per sostenere la ripresa, la stabilità e lo sviluppo a lungo termine nelle regioni colpite da conflitti. Infantino era a Washington per l'incontro di ieri con tutti i rappresentanti dei paesi che hanno aderito o interessati al Board of Peace. L'accordo, firmato dal presidente della Fifa, da Yakir Gabay, membro del Board of Peace di Gaza, dall'Alto Rappresentante per Gaza S.E. Nickolay Mladenov e dal Commissario Capo del Comitato Nazionale per l'Amministrazione di Gaza, Dr. Ali Shaath, stabilisce un quadro a lungo termine per costruire un ecosistema calcistico completo, fornendo infrastrutture di livello mondiale, programmi comunitari strutturati e opportunità economiche sostenibili a Gaza, Palestina. Il BoP, presentato dal presidente degli Stati Uniti Trump al World Economic Forum nel gennaio 2026, riunisce leader e istituzioni internazionali impegnati a promuovere la ricostruzione e la stabilità nelle regioni fragili. Inizialmente focalizzato su Gaza, il BoP coordina l'assistenza umanitaria, gli sforzi di ricostruzione e la stabilizzazione a lungo termine.