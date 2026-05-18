Juve, senza Champions aumento di capitale o cessioni: quanti milioni ballano

18 Mag 2026 - 09:00
 Giorgio Chiellini e Damien Comolli © ansa

 Giorgio Chiellini e Damien Comolli © ansa

La Juventus a metà del guado. Se alla fine arriverà la qualificazione alla prossima Europa League, anziché alla ben più ricca Champions, ci saranno meno introiti per una stima di 80 milioni di euro. Per colmare questo passivo, Exor dovrebbe rimettere mano al portafogli attraverso un aumento di capitale di almeno 50 milioni di euro; una cifra calcolata sottraendo al rosso i circa 20 milioni di euro di ricavi minimi garantiti dal percorso europeo (ipotizzando il raggiungimento degli ottavi di finale), a cui si sommeranno gli introiti da botteghino e le partnership commerciali. Lo scrive Tuttosport.

L'enorme divario tra i due tornei continentali imporrebbe alla dirigenza pure una strategia prudente sul mercato. La Uefa permette alla controllante di coprire il rosso, ma obbliga la Juventus a rispettare la rigidissima squad cost rule, che impone un tetto del 70% tra stipendi dei tesserati e ammortamenti rispetto ai ricavi complessivi. Di conseguenza, per raggiungere l'obiettivo del pareggio di bilancio fissato per giugno 2027, i bianconeri dovrebbero optare per una decisa riduzione del costo della rosa, che passerà inevitabilmente dal taglio degli ingaggi più pesanti e dalla dolorosa cessione di almeno un big.

videovideo

Ultimi video

01:33
Emozione Chivu: "Bellissimo mostrare due trofei ai nostri tifosi"

Emozione Chivu: "Bellissimo mostrare due trofei ai nostri tifosi"

01:13
Pisa-Napoli 0-3: gli highlights

Pisa-Napoli 0-3: gli highlights

01:14
Udinese-Cremonese 0-1: gli highlights

Udinese-Cremonese 0-1: gli highlights

01:05
Cagliari-Torino 2-1: gli highlights

Cagliari-Torino 2-1: gli highlights

01:18
Genoa-Milan 1-2: gli highlights

Genoa-Milan 1-2: gli highlights

01:15
Juventus-Fiorentina 0-2: gli highlights

Juventus-Fiorentina 0-2: gli highlights

01:09
Roma-Lazio 2-0: gli highlights

Roma-Lazio 2-0: gli highlights

01:15
Inter-Verona 1-1: gli highlights

Inter-Verona 1-1: gli highlights

01:06
Como-Parma 1-0: gli highlights

Como-Parma 1-0: gli highlights

01:08
Atalanta-Bologna 0-1: gli highlights

Atalanta-Bologna 0-1: gli highlights

07:01
ITW LOTITO 17/5 DICH

Lotito a"tutto campo: da Sinner... a Sarri

00:31
MCH THURAM STRISCIONE VS MILAN FESTA INTER 17/05 MCH

Thuram, striscione contro il Milan: "I derby vinti mettili…"

03:33
Calhanoglu: "Amo l'Inter, festa bellissima"

Calhanoglu: "Amo l'Inter, festa bellissima"

04:33
Inter, Marotta: "Un regalo ai tifosi? Sì. Al Milan auguro..."

Inter, Marotta: "Un regalo ai tifosi? Sì. Al Milan auguro..."

01:39
Inter, Di Gennaro: "Vi svelo un segreto su Chivu"

Inter, Di Gennaro: "Vi svelo un segreto su Chivu"

01:33
Emozione Chivu: "Bellissimo mostrare due trofei ai nostri tifosi"

Emozione Chivu: "Bellissimo mostrare due trofei ai nostri tifosi"

I più visti di Calcio

MCH THURAM STRISCIONE VS MILAN FESTA INTER 17/05 MCH

Thuram, striscione contro il Milan: "I derby vinti mettili…"

Inter, la grande festa

Inter, la grande festa

DICH ALLEGRI PRE GENOA DICH

Allegri: "A fine stagione la società farà le sue valutazioni"

DICH GASPERINI SU DYBALA DICH

Gasperini e la conferma di Dybala: "Quando c'è la volontà di tutti la soluzione si trova"

MCH EVENTO LEGO MCH

Un Mondiale di... Lego: dalla Coppa del Mondo a Messi e CR7

L'importanza di Dumfries

L'importanza di Dumfries

Calcio ora per ora
Vedi tutti
10:42
L'Iran va in Turchia per un'amichevole: cosa manca prima del sì definitivo al Mondiale
10:34
Serie A, calendario 38.a giornata: l'ipotesi su date e orari della lotta Champions (e salvezza)
 Giorgio Chiellini e Damien Comolli
09:00
Juve, senza Champions aumento di capitale o cessioni: quanti milioni ballano
08:06
Festa Inter, paura in piazza Duomo: principio d'incendio fra i fuochi d'artificio
23:56
D'Aversa: "Qualche decisione dubbia, Caprile è stato super"