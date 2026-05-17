Sassuolo, Grosso: "Abbiamo onorato il campionato fino alla fine"

Il saluto finale alla curva era un addio? Grosso chiarisce in conferenza: "No, ho salutato e ringraziato perché mi ha fatto molto piacere. Manca ancora una giornata, possiamo scavalcare due squadre (Lazio e Udinese, ndr) e non ci avremmo mai creduto a inizio campionato. Questi ragazzi meritano i complimenti, resta un po' di amarezza perché potevamo arrivare a quota 50 punti già stasera".