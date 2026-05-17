Sassuolo, Grosso: "Abbiamo onorato il campionato fino alla fine"
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La sconfitta allo scadere contro il Lecce non cambia la valutazione che Fabio Grosso fa con il suo Sassuolo: "Abbiamo avuto diverse occasioni e abbiamo onorato il campionato fino alla fine. Volevamo chiudere la stagione in casa con un risultato positivo, abbiamo fatto una gara di livello e dispiace per il risultato finale. Ma bravi ai ragazzi per quello che hanno messo in campo".
Il saluto finale alla curva era un addio? Grosso chiarisce in conferenza: "No, ho salutato e ringraziato perché mi ha fatto molto piacere. Manca ancora una giornata, possiamo scavalcare due squadre (Lazio e Udinese, ndr) e non ci avremmo mai creduto a inizio campionato. Questi ragazzi meritano i complimenti, resta un po' di amarezza perché potevamo arrivare a quota 50 punti già stasera".