Festa Inter, paura in piazza Duomo: principio d'incendio fra i fuochi d'artificio
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Un principio d'incendio è scoppiato sulla terrazza sopra l'edificio che ospita il negozio di H&M vicino a piazza Duomo a Milano dove ieri sera si è conclusa la festa per lo scudetto dell'Inter.
L'ipotesi è che proprio un petardo o fuoco d'artificio esploso per i festeggiamenti abbia innescato le fiamme. Sul posto sono velocemente arrivati i vigili del fuoco che hanno tenuto la situazione sotto controllo.
Sono state circa 50mila le persone concentrate in piazza Duomo, molte di più quelle che hanno festeggiato la squadra nerazzurra lungo tutto il percorso dallo stadio al cuore della città. Un fiume umano di centinaia di migliaia di persone.