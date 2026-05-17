D'Aversa: "Qualche decisione dubbia, Caprile è stato super"

La classifica non cambia, ma Roberto D'Aversa è un po' deluso. "Abbiamo creato gioco e occasioni - ha detto il tecnico del Torino - Caprile è stato decisivo in alcune occasioni. Poi però ci sono stati episodi dubbi come, all'ultimo minuto, il tocco di Folorunsho o un fallo che sembrava al limite dell'area nel secondo tempo. Però senz'altro dobbiamo crescere sotto il profilo della gestione. Ad esempio nel primo tempo la partita l'abbiamo buttata via". Qualche rimpianto: "La prestazione c'è stata e sono soddisfatto. Ma bisogna crescere: quando giochi così non si può tornare a casa senza punti".