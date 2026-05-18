Serie A, calendario 38.a giornata: l'ipotesi su date e orari della lotta Champions (e salvezza)

18 Mag 2026 - 10:34
© italyphotopress

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Volata Champions ad alta tensione, restano quattro squadre in lizza per due posti quando manca solo l'ultima giornata della Serie A 2025/26. Milan-Cagliari, Verona-Roma, Torino-Juve e Cremonese-Como dovrebbero giocarsi domenica 24 maggio alle 20.45 portandosi dietro, causa lotta salvezza considerando che la squadra di Giampaolo sfida quella di Fabregas, anche Lecce-Genoa. Lo scrive la Gazzetta dello Sport.

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