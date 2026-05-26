Milan, Leao: "Periodo duro. Spero il Milan possa tornare a trionfare"

"È stato un periodo che ha messo a dura prova la mia forma fisica e il mio equilibrio mentale, e solo chi l'ha vissuto da vicino con me sa quanto sia stato difficile per me; per questo desidero ringraziare tutti coloro che hanno fatto il possibile e l'impossibile affinché questa stagione prendesse una piega completamente diversa da quella che abbiamo avuto... Che il Milan possa tornare a vivere momenti di gloria e trionfare nella prossima stagione", questo il messaggio che Rafa Leao ha voluto condividere sui propri account social.