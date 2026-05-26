Milan, Leao: "Periodo duro. Spero il Milan possa tornare a trionfare"

"È stato un periodo che ha messo a dura prova la mia forma fisica e il mio equilibrio mentale, e solo chi l'ha vissuto da vicino con me sa quanto sia stato difficile per me; per questo desidero ringraziare tutti coloro che hanno fatto il possibile e l'impossibile affinché questa stagione prendesse una piega completamente diversa da quella che abbiamo avuto... Che il Milan possa tornare a vivere momenti di gloria e trionfare nella prossima stagione", questo il messaggio che Rafa Leao ha voluto condividere sui propri account social.
Il portoghese ha voluto dunque parlare al termine di una stagione complessa. Un periodo così difficile da mettere in dubbio il suo futuro in rossonero: Leao è cercato dal Galatasaray e dal Fenerbahçe. Destinazioni che al momento non scalderebbero Rafa nonostante cifre importanti messe sul tavolo dai due club turchi. Il concetto però è chiaro: un addio al Milan nella prossima finestra di mercato è tutt'altro che improbabile.