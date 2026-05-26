Milan, cercasi acquirenti per Leao: il prezzo, le piste estere e l'indizio social sotto il post di Maldini

La rivoluzione in casa Milan sta riguardando l'intero assetto societario, ma nelle prossime settimane, una volta nominati i nuovi dirigenti, toccherà anche alla squadra. I veri leader, come evidenziato dallo stesso Gerry Cardinale, sono pochi: per questo si cercherà di fare l'ennesimo repulisti per far scattare un nuovo ciclo. Chi saluterà la compagnia, ormai è certo, è Rafa Leao. Il portoghese, da tempo nel mirino dei tifosi, è ufficialmente sul mercato. A Casa Milan sono pronti a esaminare tutte le offerte che arriveranno con una consapevolezza: sarà impossibile incassare più di 50 milioni di euro.
D'altronde i big club europei non hanno bussato alle porte del suo entourage (e difficilmente lo faranno). Al momento le uniche piste che appaiono praticabili sono quelle che conducono alla Turchia o in Arabia Saudita. Magari all'Al Hilal, lì dove Theo Hernandez, ex compagno proprio al Milan, lo accoglierebbe a braccia aperte. A proposito di Turchia: le soluzioni sul tavolo sono due, ossia Galatasaray e Fenerbahce. Il club di Osimhen in particolare, gode di una maggiore forza economica e potrebbe offrire all'esterno anche uno stipendio da doppia cifra.
Ma i gialloblù potrebbero giocarsi una carta a sorpresa, ossia quella di Paolo Maldini. Quest'ultimo infatti, potrebbe avere un nuovo chiave nella nuova gestione del club turco targata Hakan Safi, in corsa per diventare nuovo presidente del Fenerbahce. Safi in particolare, vorrebbe puntare sull'ex bandiera rossonera come consulente di mercato per il club. Ecco quindi che ci sarebbe una corsia preferenziale per Rafa che non ha mai nascosto il suo apprezzamento per Maldini. Non a caso poche ore fa l'ex Lille ha commentato il post social del 57enne con un 'Legend' che vale più di mille parole. Per alcuni un chiaro indizio sul futuro di Leao che per rilanciarsi potrebbe essere costretto a lasciare il calcio che conta. Sempre che il Manchester United non decida di fare sul serio e quindi di dargli fiducia portandolo con sè in Premier League.