Milan, cercasi acquirenti per Leao: il prezzo, le piste estere e l'indizio social sotto il post di Maldini

La rivoluzione in casa Milan sta riguardando l'intero assetto societario, ma nelle prossime settimane, una volta nominati i nuovi dirigenti, toccherà anche alla squadra. I veri leader, come evidenziato dallo stesso Gerry Cardinale, sono pochi: per questo si cercherà di fare l'ennesimo repulisti per far scattare un nuovo ciclo. Chi saluterà la compagnia, ormai è certo, è Rafa Leao. Il portoghese, da tempo nel mirino dei tifosi, è ufficialmente sul mercato. A Casa Milan sono pronti a esaminare tutte le offerte che arriveranno con una consapevolezza: sarà impossibile incassare più di 50 milioni di euro.