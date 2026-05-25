Chi è Andoni Iraola: il tecnico del Bournemouth nel mirino del Milan

Come gioca La sua filosofia è chiara: ritmo alto, pressing feroce e ricerca costante dell’ampiezza. Iraola predilige sistemi come il 4-2-3-1 e il 4-3-3, con esterni offensivi e terzini chiamati a spingere continuamente. Le sue squadre giocano un calcio intenso, fisico e offensivo, fondato su una pressione ibrida uomo-zona e su una rapida circolazione del pallone. Un’identità precisa che gli ha permesso di imporsi anche in Premier League con le Cherries, tanto da essere considerato uno dei tecnici emergenti più interessanti del panorama europeo. Al Milan piace perché è un allenatore aziendalista, che lavora coi giovani e ha una chiara identità di gioco.