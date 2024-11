Leao si vede a lungo al Milan: "Io e l'Italia siamo una coppia perfetta"

Leao ha rilasciato queste parole in occasione dell'evento Sport Movies & Tv 2024, dove ha parlato di come vive in Italia con concetti che non assomigliano per nulla a parole di possibile addio, visto che il Barcellona continua a tenere gli occhi su di lui: "Milano é una bella città, grazie al clima e al cibo, si può fare shopping. Mi sento a casa. É bello perché qui puoi migliorare molto, imparare molto restando nella zona di comfort. Personalmente cambiare Paese mi ha aiutato a pensare in modo diverso, perché ora sono un uomo e non più un ragazzo. Alla settimana della moda vengono tutti, é ciò là rende tra le città migliori del mondo".